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Copa del Rey 2026/2027, en directo: partidos y resultados de hoy jueves

Balón oficial de la Copa del Rey 2026/2027
Balón oficial de la Copa del Rey 2026/2027. Europa Press
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Se vuelve a poner en marcha la primera ronda de la Copa del Rey tras los aplazamientos a causa de la tragedia ferroviaria en Toledo que se ha llevado por delante más de 70 vidas. Sigue en directo en ElDesmarque todos los partidos y resultados de los encuentros de Copa del Rey 2026/2027 de hoy jueves, 29 de octubre.

¡Arranca la jornada copera!

Empiezan los dos primeros partidos del día.

Ya en marcha:

Numancia - Real Oviedo

Peña Sport - Huesca

Los partidos de hoy

  • Estos son los encuentros que se disputarán en el día de hoy:
  • 18:00 – Numancia - Oviedo
  • 18:00 – Peña - Huesca
  • 19:00 – Atlético Calatayud - Osasuna
  • 19:00 – Baleares - Eldense
  • 19:00 – Coruxo FC - Zamora
  • 19:00 – Lebrijana - Getafe
  • 19:00 – Poblense - Ceuta
  • 19:00 – San Sebastián de los Reyes - CD Coria
  • 19:30 – Cieza - Granada CF
  • 20:00 – Antequera - Águilas FC
  • 20:00 – Conquense - Castellón
  • 20:00 – Covadonga - Valladolid
  • 20:00 – Guijuelo - Sporting de Gijón
  • 20:00 – Laredo - Burgos CF
  • 20:00 – Real Ávila - Unionistas
  • 20:00 – Varea - Andorra
  • 20:30 – Torrelavega - UD Ourense
  • 21:00 – Auriense - Deportivo
  • 21:00 – Hortaleza - Sevilla
  • 21:00 – Prat - Athletic
  • 21:00 – Ribadesella CF - Racing de Santander
  • 21:00 – Xerez CD - Cádiz CF

Sean bienvenidos

Sean bienvenidos a este directo. Hoy tenemos por delante más de 20 partidos de la Copa del Rey con varios Primera buscando el billete para la siguiente ronda. Les contaremos, minuto a minuto, todos los goles y resultados.

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