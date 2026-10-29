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Copa del Rey 2026/2027, en directo: partidos y resultados de hoy jueves
Sigue la última hora de los partidos de hoy jueves de la Copa del Rey
Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay fechas confirmadas
Se vuelve a poner en marcha la primera ronda de la Copa del Rey tras los aplazamientos a causa de la tragedia ferroviaria en Toledo que se ha llevado por delante más de 70 vidas. Sigue en directo en ElDesmarque todos los partidos y resultados de los encuentros de Copa del Rey 2026/2027 de hoy jueves, 29 de octubre.
¡Arranca la jornada copera!
Empiezan los dos primeros partidos del día.
Ya en marcha:
Numancia - Real Oviedo
Peña Sport - Huesca
Los partidos de hoy
- Estos son los encuentros que se disputarán en el día de hoy:
- 18:00 – Numancia - Oviedo
- 18:00 – Peña - Huesca
- 19:00 – Atlético Calatayud - Osasuna
- 19:00 – Baleares - Eldense
- 19:00 – Coruxo FC - Zamora
- 19:00 – Lebrijana - Getafe
- 19:00 – Poblense - Ceuta
- 19:00 – San Sebastián de los Reyes - CD Coria
- 19:30 – Cieza - Granada CF
- 20:00 – Antequera - Águilas FC
- 20:00 – Conquense - Castellón
- 20:00 – Covadonga - Valladolid
- 20:00 – Guijuelo - Sporting de Gijón
- 20:00 – Laredo - Burgos CF
- 20:00 – Real Ávila - Unionistas
- 20:00 – Varea - Andorra
- 20:30 – Torrelavega - UD Ourense
- 21:00 – Auriense - Deportivo
- 21:00 – Hortaleza - Sevilla
- 21:00 – Prat - Athletic
- 21:00 – Ribadesella CF - Racing de Santander
- 21:00 – Xerez CD - Cádiz CF
Sean bienvenidos
Sean bienvenidos a este directo. Hoy tenemos por delante más de 20 partidos de la Copa del Rey con varios Primera buscando el billete para la siguiente ronda. Les contaremos, minuto a minuto, todos los goles y resultados.