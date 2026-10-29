¡Arranca la jornada copera!

Javi Rayo 29 OCT 2026 - 17:34h.

Sigue la última hora de los partidos de hoy jueves de la Copa del Rey

Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay fechas confirmadas

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Se vuelve a poner en marcha la primera ronda de la Copa del Rey tras los aplazamientos a causa de la tragedia ferroviaria en Toledo que se ha llevado por delante más de 70 vidas. Sigue en directo en ElDesmarque todos los partidos y resultados de los encuentros de Copa del Rey 2026/2027 de hoy jueves, 29 de octubre.