Tito González 29 OCT 2026 - 20:40h.

Es uno de los partidos con más morbo del día en la Copa del Rey

Copa del Rey 2026/2027, en directo: partidos y resultados de hoy jueves

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Los aficionados del Xerez CD han recibido a sus jugadores antes del partido ante el Cádiz como si se tratase de la final de la Champions League. ElDesmarque ha sido testigo en primera persona. Con cánticos de "gaditano el que no bote", los hinchas del conjunto jerezano han animado a sus jugadores antes del partido con más morbo de esta jornada de la Copa del Rey 2026/2027.

Puedes ver el increíble momento reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.