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La afición del Cádiz convierte en Jerez en una mini 'Tacita de Plata': "Jerezano el que no bote, eh"

La afición del Cádiz convierte en Jerez en una mini 'Tacita de Plata': "Jerezano el que no bote, eh"
Los aficionados del Cádiz llegan a Jerez para ver el partido. eldesmarque.com
Tito González
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Más de 2.000 aficionados del Cádiz han viajado hasta Jerez para apoyar a su equipo antes del partido copero ante uno de sus eternos rivales. La afición del Xerez CD recibió a sus jugadores por todo lo alto y los hinchas del conjunto gaditano no iban a ser menos. Al grito de "jerezano el que no bote", los hinchas cadistas animaron antes de entrar al estadio. Todo bajo la atenta mirada de la policía, que controló la situación a la perfección en todo momento.

Puedes ver el increíble recibimiento reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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