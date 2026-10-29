Tito González 29 OCT 2026 - 21:09h.

Xerez y Cádiz llevan años de rivalidad futbolística

Copa del Rey 2026/2027, en directo: partidos y resultados de hoy jueves

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Más de 2.000 aficionados del Cádiz han viajado hasta Jerez para apoyar a su equipo antes del partido copero ante uno de sus eternos rivales. La afición del Xerez CD recibió a sus jugadores por todo lo alto y los hinchas del conjunto gaditano no iban a ser menos. Al grito de "jerezano el que no bote", los hinchas cadistas animaron antes de entrar al estadio. Todo bajo la atenta mirada de la policía, que controló la situación a la perfección en todo momento.

Puedes ver el increíble recibimiento reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.