María Trigo 25 NOV 2026 - 20:02h.

El entrenador quiso dejar claro que es clave ganar este jueves

La revelación de Juanfe Sanz: "Lamine Yamal ha tenido que agachar las orejas con Carvajal"

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Dani Carvajal fichó ya como agente libre por el Getafe CF cuando el mercado de fichajes ya había terminado. Eso propició que no pudiera ser inscrito para disputar la fase de liga de la Conference League. Una baja que José Bordalás ha valorado este miércoles por la tarde en la rueda de prensa previa al duelo contra el Iberia 1999, vigente campeón y líder del campeonato georgiano.

El entrenador azulón, que reconoció que "está siendo una temporada difícil", afronta el duelo con motivación, pues saben lo que se juegan: "Si queremos seguir vivos para tener posibilidades de pasar, todo pasa por el partido de mañana. Todos somos conscientes de ello y venimos con la ilusión y las ganas de revertir la situación".

"No tenemos buenos resultados desde el comienzo del campeonato. Tenemos un déficit. No estamos bien clasificados. Tenemos que mejorar a nivel ofensivo y defensivo. Nuestras prestaciones tienen que ser mucho mejores. Tenemos que ser un equipo mucho más competitivo porque estamos en una Liga muy difícil e igualada", ha añadido José Bordalás.

¿Qué ha dicho de Dani Carvajal?

Preguntado por la figura de Dani Carvajal, que no podrá participar en la competición europea hasta que el Getafe supere la primera fase, José Bordalás ha reivindicado el talento de sus futbolistas y ha lamentado no haber conseguido de momento que su plantilla rinda al máximo nivel: "Esto es un equipo y todos los jugadores tienen talento, potencial. No estamos sacando el potencial que tenemos. De alguna manera estamos obligados a cambiar, a dar la vuelta a la situación y empezar a sacar buenos resultados".

A pesar de que ahí no ha mencionado al ex del Real Madrid, sí que luego ha querido destacar la importancia de contar con un futbolista de su experiencia: "En Liga es un jugador que nos viene bien por su experiencia. No solo en el campo, también fuera para los más jóvenes y para todos".