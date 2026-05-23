David Torres 23 MAY 2026 - 12:42h.

Era la segunda final consecutiva de Champions que perdía el Valencia CF

El Valencia CF cumple seis años fuera de Europa y está a punto de batir su récord histórico

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ValenciaJusto el día en el que el Valencia CF, si se da una carambola, puede romper su peor récord fuera de Europa, se cumplen 25 años de la segunda final de Champions que perdió el Valencia CF, una espinita que aún hoy en día sigue clavada en el valencianismo Tal día como hoy en 2001, hace veinticinco años el Valencia CF disputó su segunda final de la UEFA Champions League, a la edición siguiente de perder ante el Real Madrid en París (3-0).

En esta ocasión el sueño iba a perseguirse en el estadio de San Siro de Milán, ante un Bayern de Múnich que dos años antes vivió un desenlace cruel frente al Manchester United y que en 2001 lo vivió el Valencia CF al caer derrotado en los penaltis tras finalizar el tiempo reglamentario con empate a uno. Nunca ha estado el Valencia CF tan cerca de proclamarse campeón de Europa. Parecía que iba a ser el gran día. Pero la balanza se equilibró en el minuto 50, cuando Effenberg marcó un penalti cometido por Carboni. El Bayern se creció y encerró al Valencia CF, pero sin ocasiones muy claras, como sí la tuvo Zahovic en el minuto 84 de encuentro, que no supo concretar tras un centro de Carew desde la banda derecha en el que Kahn aprovechó para blocar el balón tras un mal control del esloveno. Nadie fue capaz de mover el 1-1 en el marcador, tampoco después de los 30 minutos de la prórroga, así que el título de la Champions iba a decidirse en los penaltis y la suerte le fue esquiva de nuevo a los valencianistas.

En vídeo, la tanda de penaltis más dura de la historia del Valencia CF: 25 años de la segunda final de Champions

Aquel día jugaron por el Bayern: Kahn, Sagnol (Jancker, min. 46), Lizarazu, Kuffour, Patrik Andersson, Scholl (Paulo Sergio, min. 108), Elber (Zickler, min.100), Effenberg, Salihamidzic, Hargreaves y Linke. (4)

Por el Valencia CF saltaron al campo Cañizares, Pellegrino, Mendieta, Carew, Ayala (Djukic, min. 90), Carboni, Sánchez (Zahovic, min. 66), Kily González, Baraja, Angloma y Aimar (Albelda, min. 46).

Los Goles: 0-1, min. 2: Mendieta, de penalti. 1-1, min. 50: Effenberg.

La tanda de Penaltis: 0-0. Paulo Sergio: fuera. 0-1. Mendieta. 1-1. Salihamidzic 1-2. Carew. 2-2. Zickler. 2-2. Zahovic: para Kahn. 2-2. Andersson: para Cañizares. 2-2. Carboni: para Kahn. 3-2. Effenberg. 3-3. Baraja. 4-3. Lizarazu. 4-4. Kily González. 5-4. Linke. 5-4. Pellegrino: para Kahn.

El árbitro fue Dick Jol (Holanda) y el partido se disputó en el estadio de San Siro (Milán) ante 75.000 espectadores.