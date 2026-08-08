Los famosos más destacados que ya han pasado por la Copa del Rey MAPFRE: de Carolina Cerezuela a Javier Rey

Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 15:15h.

La Copa del Rey Mapfre está cerca de finalizar en Palma y son varios los famosos que se han dejado ver estos días

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La bahía de Palma vuelve a ser esta semana uno de los grandes puntos de encuentro del verano gracias a la 44ª Copa del Rey MAPFRE. Del 1 al 8 de agosto, la cita reúne a algunas de las mejores tripulaciones del mundo y convierte al Real Club Náutico de Palma y sus alrededores en un escenario donde deporte, ocio y vida social se dan la mano. La competición, una de las pruebas de vela más destacadas del calendario internacional, cuenta este año con 99 barcos de 15 nacionalidades y, como es habitual, también ha despertado el interés de numerosos rostros conocidos.

Entre los famosos que se han dejado ver estos días destaca Javier Rey. El actor ha disfrutado de la competición desde Palma, sumándose a una lista de invitados en la que también figuran la modelo y empresaria Eugenia Silva, Malena Costa y su hermana Emily Costa, además del exfutbolista y comentarista deportivo Mario Suárez. La presencia de personalidades vinculadas a la moda, la televisión, el cine y el deporte refuerza el carácter social de una regata que cada verano atrae a numerosos invitados nacionales e internacionales.

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Los famosos más relevantes de estos días por Palma

Una de las protagonistas más destacadas ha sido Carolina Cerezuela, que se desplazó hasta Palma para vivir la competición desde una perspectiva especialmente privilegiada: a bordo de una embarcación y directamente desde el agua. La actriz y presentadora pudo seguir de cerca las pruebas y disfrutar del espectáculo de las tripulaciones en la bahía. Junto a ella también han pasado por la Copa la medallista olímpica de balonmano Eli Pinedo, la modelo, actriz y empresaria peruana Alondra García Miró, la actriz Ana Fernández, la influencer Nieves Bolós o el youtuber local Miguel Such.

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La agenda social de la Copa ha completado estos días la actividad deportiva con encuentros y celebraciones que han reunido a cientos de invitados. Uno de los momentos más señalados fue el Cóctel de Blanco by MAPFRE, celebrado en las terrazas del Real Club Náutico de Palma con más de 800 asistentes. Mientras en el mar continúa la batalla por los títulos —con el Teatro del Soho San Miguel de Javier Banderas entre los grandes protagonistas—, la 44ª edición confirma que la Copa del Rey MAPFRE es mucho más que una competición de vela: es también una de las grandes citas sociales del verano mallorquín.