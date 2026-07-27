Redacción Sevilla 27 JUL 2026 - 14:13h.

El mejor resultado de la sevillana llegó en la quinta eliminación, disputada el jueves

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Blanca Alabau (E) cerró su participación en la 38ª Fuerteventura Windsurfing & Wingfoil World Cup con una victoria de eliminación y dos terceros puestos entre sus resultados más destacados. La deportista sevillana completó una semana exigente en Playa de la Barca, marcada por el fuerte viento, la dificultad del recorrido y un incidente que la obligó a abandonar momentáneamente el agua durante la jornada del sábado.

Única representante española en la competición femenina de Slalom X, Alabau terminó tercera en la decimoquinta final y sexta de la general, por detrás de la nueva campeona mundial Justine Lemeteyer (FRA) y de la subcampeona Femke van der Veen (NED).

Una victoria en el recorrido con obstáculo

El mejor resultado de Blanca Alabau (E) llegó en la quinta eliminación, disputada el jueves. La española se impuso en una prueba que incorporó la tradicional “salchicha”, el obstáculo flotante alargado que las participantes deben saltar durante el recorrido de Slalom X.

Marion Mortefon (FRA) marchaba al frente antes de afrontar el obstáculo, pero no consiguió superarlo con limpieza. Alabau resolvió el salto y aprovechó la situación para tomar el liderato y conseguir su primera victoria de la semana en Sotavento.

La sevillana volvió a situarse en las posiciones delanteras con un cuarto puesto en la Final 9 y un tercero en la eliminación 11. En la Final 13 terminó quinta antes de regresar al grupo de cabeza en la última salida del campeonato.

Un incidente que la obligó a volver a tierra

La jornada del sábado fue especialmente complicada para Alabau. Según relató la propia regatista, otra competidora la arrolló durante una de las mangas, lo que la obligó a regresar a la playa y sustituir su vela antes de poder reincorporarse a la competición.

La española llegó a tierra visiblemente afectada por lo sucedido, pero decidió continuar. Después del contratiempo volvió al agua y terminó el campeonato con un tercer puesto en la Final 15.

Ese resultado permitió a Alabau despedirse de Fuerteventura dentro de las tres primeras de la última prueba, después de una participación en la que combinó una victoria, dos terceros puestos y varios resultados dentro del grupo perseguidor.

Preparación entre el gimnasio y el mar

La participación de Blanca Alabau (E) estuvo precedida por un periodo de preparación que incluyó un boot camp en Sotavento, organizado por Paradisus by Meliá Fuerteventura y René Egli by Meliá.

En una entrevista publicada por Women’s Health antes del campeonato, la deportista explicó que, durante los periodos de mayor estabilidad de la temporada, combina cuatro días de gimnasio a la semana con unas cinco jornadas de navegación.

Las sesiones de fuerza, especialmente orientadas al trabajo de piernas, ocupan una parte central de su preparación para las pruebas de velocidad. En el agua suele entrenar entre dos y tres horas, aunque la planificación depende del viento, del estado del mar y del tiempo necesario para preparar y ajustar el material.

Alabau también reconoció que su forma de entrenar ha evolucionado después de sufrir una lesión en el hombro y atravesar una etapa de exceso de carga. Aquella experiencia le enseñó a adaptar el volumen de trabajo, respetar la recuperación y evitar compararse con los ritmos de otros deportistas.

De Sevilla a Tenerife

La trayectoria de Blanca Alabau (E) conserva una fuerte vinculación con sus orígenes sevillanos y andaluces. Creció en una familia estrechamente ligada al windsurf y tuvo como referencia a su hermana Marina Alabau, campeona olímpica en Londres 2012 en la clase RS:X.

Blanca siguió inicialmente el camino de la clase olímpica y llegó a integrarse en la estructura de la selección española. Sin embargo, decidió abandonar esa vía al comprender que no se identificaba con la disciplina ni con el entorno competitivo en el que se encontraba.

Tras trabajar como instructora de windsurf en Tarifa, encontró una nueva oportunidad deportiva con la aparición del foil y su incorporación al circuito mundial. En 2023 conquistó el Campeonato del Mundo de Slalom de la PWA en Japón.

Actualmente reside en Tenerife, donde combina el trabajo de gimnasio con las sesiones en el mar y dispone de condiciones para entrenarse durante buena parte del año. Allí comparte preparación y calendario competitivo con Matteo Iachino (ITA), proclamado este domingo campeón mundial masculino de Slalom X en Fuerteventura.

Lemeteyer conquista el título mundial femenino

Justine Lemeteyer (FRA) se proclamó campeona mundial femenina de Slalom X después de ganar las cuatro eliminaciones disputadas durante la jornada del sábado.

La francesa había comenzado el día separada por solo 0,3 puntos de Jenna Gibson (UK) y Femke van der Veen (NED), pero encadenó cuatro victorias y aseguró matemáticamente el título con una prueba todavía por celebrarse.

Femke van der Veen (NED) terminó como subcampeona mundial y Jenna Gibson (UK) completó el podio. Bobbi-Lynn De Jong (NB) y Mae Davico (FRA) ocuparon la cuarta y quinta posición.

Clasificación final femenina de Slalom X

Posición

Competidora

1.ª

Justine Lemeteyer (FRA)

2.ª

Femke van der Veen (NED)

3.ª

Jenna Gibson (UK)

4.ª

Bobbi-Lynn De Jong (NB)

5.ª

Mae Davico (FRA)

6.ª

Blanca Alabau (E)