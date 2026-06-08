El Cholo Simeone más practicante: no quiso perderse la visita del Papa León XIV a Madrid

Javi Rayo 08 JUN 2026 - 09:07h.

El Cholo Simeone estuvo presente en varios de los actos del Papa León XIV en Madrid

La visita del papa León XIV a España, en directo: su intensa agenda por Madrid en el "día más complejo" para la movilidad de la capital

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Muchas han sido las personalidades de todos los ámbitos que no han querido perderse la visita del Papa León XIV a Madrid. El pontífice, que se declaró madridista en el avión que le trajo de Roma a Madrid, ha hecho felices a muchos católicos con su visita, entre ellos, uno muy reconocido, el Cholo Simeone. Al técnico argentino se le pudo ver, junto a su mujer Carla Pereyra, muy cerca del sumo pontífice. Incluso algún sacerdote que estuvo en el acto -deducimos que feligrés rojiblanco- no quiso desaprovechar la oportunidad de sacarse una foto para el recuerdo junto al técnico del Atlético de Madrid.

El Cholo Simeone, un feligrés más en Madrid

El Cholo Simeone, que en múltiples ocasiones a aludido a Dios en sus ruedas de prensa, también estuvo presente hace sólo unos meses en la procesión de Cristo de Medinaceli de Madrid. Incluso las pasadas Navidades, el técnico argentino felicitó las fiestas a los medios de comunicación con una frase de lo más religiosa: "La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible".

Como decimos, el Cholo Simeone no ha sido la única personalidad conocida que ha estado cerca del Papa durante ese fin de semana. Antonio Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín, Teresa Perales o Mario Vaquerizo también han querido estar presentes en los actos religiosos celebrados durante este fin de semana en la capital de España.