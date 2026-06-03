Alberto Cercós García 03 JUN 2026 - 11:01h.

El piloto australiano se enfrenta esta semana al juicio ante el Tribunal del Distrito de La Cote

Nico Rosberg desvela los juegos mentales que Michael Schumacher le hacía cuando eran compañeros: "Era todos los días así"

Compartir







El piloto australiano Joey Mawson, de 30 años, se encuentra actualmente en el centro de un proceso judicial en Suiza tras ser acusado de una presunta agresión sexual contra una enfermera vinculada al equipo médico de Michael Schumacher. Los hechos que se investigan se remontan a noviembre de 2019 y han generado una notable repercusión debido a la relación de la denunciante con el entorno del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. La acusación sostiene que la mujer fue víctima de dos agresiones sexuales cuando se encontraba incapacitada para reaccionar.

De acuerdo con la versión presentada por la denunciante, todo ocurrió después de una salida nocturna en la que comenzó a encontrarse mal tras consumir algunas bebidas. Según trascendió en medios británicos, la mujer perdió el conocimiento y posteriormente despertó con indicios físicos que la llevaron a denunciar haber sido agredida sexualmente. En aquel momento, Mawson mantenía relación con el entorno de la familia Schumacher y era conocido por su trayectoria en el automovilismo, además de haber coincidido deportivamente con Mick Schumacher, hijo del legendario expiloto alemán.

Esta semana se llevará a cabo el juicio a Mawson

La investigación sostiene que la presunta víctima fue acompañada hasta una habitación para que descansara después de sentirse indispuesta. Según el relato recogido en la acusación, varias personas la dejaron dormida antes de abandonar la estancia. Fue durante ese periodo cuando, supuestamente, se habrían producido los hechos que ahora examina la Justicia suiza. Aunque el caso salió a la luz años después, las autoridades decidieron abrir un procedimiento para esclarecer las circunstancias y determinar las posibles responsabilidades.

Por su parte, Joey Mawson rechaza categóricamente las acusaciones y mantiene que el encuentro fue completamente consentido. Su defensa argumenta que ambos habían mostrado interés mutuo previamente y asegura que existió una relación voluntaria entre los dos. La enfermera, que dejó de trabajar en 2021, presentó formalmente la denuncia en 2022. Según explicó posteriormente, no acudió antes a las autoridades porque temía que una denuncia pudiera afectar a su situación laboral. Ahora será el tribunal encargado del caso quien valore las pruebas y los testimonios aportados por ambas partes antes de emitir una resolución.