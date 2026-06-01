Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUN 2026 - 12:03h.

El accidente se repitió unas vueltas más tarde

Jorge Lorenzo pone en valor a Marc Márquez, lo compara con Fernando Alonso y da un claro dardo: "En la F1 nunca se lesionan"

Compartir







El inicio de la última prueba de la GT World Challenge Europe Endurance en Monza ha dejado una de las imágenes más impactantes de la temporada. La primera curva del circuito italiano, como de costumbre, reúne a muchos coches en poco espacio y en numerosas ocasiones se forman embudos que acaban en accidentes, pero el de este domingo ha sido uno de los más grandes últimos años. Dani Juncadella, piloto español de Mercedes y compañero de Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring, fue uno de los afectados.

El increíble accidente de la GT World Challenge en Monza

Las salidas de la GT World Challenge, a diferencia de otras competiciones que arrancan desde parado, son en movimiento. Esto hace que se llegue a la primera curva a una velocidad bastante elevada y que cualquier toque o roce con un coche rival se magnifique. Eso mismo ocurrió en el circuito de Monza, que además, tiene una larga recta principal y una primera variante muy estrecha. Cuando parecía que la chicane se iba a librar sin ningún accidente, comenzó el caos.

Uno de los Porsche de la parte delantera fue golpeado en su rueda trasera derecha y eso hizo un efecto dominó. El coche de la marca alemana se fue hacia el muro de la izquierda, pero el resto de implicados se irían a la hierba de la derecha, anulando cualquier posibilidad de frenar. Esto haría que se llevarán por delante a varios coches cuando estos estaban trazando la primera chicane del circuito. Los abandonos fueron de Arjun Maini (Ford), que salía desde la pole y de Wiebelhaus (Ford), Feller (Porsche), Rovera (Ferrari), Magnis (Porsche) y Kirchhöfer (McLaren). Cinco coches más llegaron a boxes, pero con daños, entre ellos Dani Juncadella, piloto español de Mercedes que acabó abandonando.

El accidente se repitió vueltas más tarde en la misma curva

Lo llamativo es que vueltas más tarde se repetiría el mismo accidente en la misma curva. Uno de los coches que estaba batallando en la frenada de la primera chicane fue embestido por otro y, como ocurrió en la salida, este se llevaría por delante a los vehículos que estaban pasando por la primera variante. Esta vez fue menos espectacular ya que había menos coches implicados, pero uno de ellos dio una vuelta de campana y acabaría completamente destrozado.