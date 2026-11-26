Fran Fuentes 26 NOV 2026 - 19:35h.

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Sara Ouzande ha sido una de las premiadas en esta IV Gala de Premios Desmarcadas 2026. La piragüista se ha mostrado sumamente agradecida y emocionada por el reconocimiento recibido por parte de ElDesmarque y Mediaset España. Durante la previa, la deportista de Villaviciosa ha comparecido en la alfombra roja, agradeciendo la invitación y explicando las dificultades que ha tenido que atravesar para alcanzar los éxitos que ha logrado.

Las palabras de Sara Ouzande

El premio: "La verdad que estoy muy orgullosa, el año pasado fue espectacular. Llevo muchos años en el piragüismo, habíamos tenido varios años de mala racha pero desde que conseguimos clasificarnos a los Juegos de París hemos ido mejorando, rompiendo objetivos que no se cumplían y ahora estamos aquí aprovechando lo que hemos sacado del año pasado y esperando que los que vengan sean mejores".

Recuerdos: "Todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo las regatas. Hace unos años te diría que no estábamos a ese nivel y ahora lo hemos conseguido".

Recuperación: "Lo que sueña un deportista primero es ir a unos JJOO, conseguimos un diploma. En otra disciplina nos hemos caído al agua. Con todo lo que nos había costado llegar ahí dio pena. Al año siguiente conseguí quedarme en casa unos meses recuperándome psicologicamente, luego me vine para Sevilla con un entrenador nuevo y una dinámica nueva. Ese año quedamos campeonas del mundo".

Periodo de descanso: "Sí que es cierto que estamos en un periodo de concentración durante 11 meses y se hace muy duro. Hay momentos de tensión, estamos siempre con mucho entrenamiento y cansancio y las fuerzas merman. Además del día a día soy marca del k4, del que casi toda la presión se ejerce sobre mí porque si me confundo el equipo va al pozo".

Próximos objetivos: "El año entero, necesitamos acumular los máximos puntos posibles para clasificarnos praa los JJOO. El objetivo de cada año es el Mundial, ahí nos lo jugamos todo".