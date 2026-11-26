Redacción ElDesmarque 26 NOV 2026 - 15:34h.

Mariola Rus asiste a la inauguración del X Congreso Internacional de Actividad Físico-Deportiva para Mayores que cuenta con ponentes de España y Latinoamércia

Andalucía acoge el cierre del circuito europeo de golf femenino con el Open de España

Compartir







La directora general de Deporte de Competición y Promoción Deportiva de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Mariola Rus, ha asistido este jueves al acto de inauguración del X Congreso Internacional de Actividad Físico-Deportiva para Mayores, que se celebra los días 26 y 27 de noviembre en el Instituto Andaluz del Deporte (IAD), en Málaga, con alrededor de 200 participantes.

El encuentro reúne a profesionales, investigadores y especialistas que abordarán los beneficios de la actividad física y el deporte en las personas mayores, así como su contribución a la salud, la autonomía, el bienestar y la calidad de vida.

Durante la inauguración, Mariola Rus ha destacado la importancia de fomentar la práctica de actividad física y deportiva entre las personas mayores como elemento fundamental para favorecer un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida, así como el papel de la investigación y la transferencia de conocimiento para avanzar en este ámbito.

A la inauguración del Congreso han asistido también el rector de la Universidad de Málaga, Juan Teodomiro López; el director de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, Javier Díaz, y el director general del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez. La cita constituye un espacio de intercambio de conocimientos, investigaciones y experiencias en torno a la promoción de hábitos de vida activos y saludables.

PUEDE INTERESARTE El almeriense Jesús Salvador, elegido Mejor Técnico del Año en la reunión anual de técnicos andaluces

El congreso cuenta con 28 ponentes procedentes de España y de países iberoamericanos como Argentina, Chile y Colombia, y aborda diferentes perspectivas de la actividad físico-deportiva a través de cuatro áreas temáticas: actividad física; salud, longevidad y calidad de vida; organización y procesos cognitivos; y bienestar emocional y social.

Estas áreas, que se desarrollan mediante paneles de expertos, reúnen a especialistas de distintas disciplinas que analizarán aspectos relacionados con la práctica de ejercicio físico, sus efectos sobre la salud y el envejecimiento, así como los factores cognitivos, emocionales y sociales vinculados a la actividad física en esta etapa de la vida.

PUEDE INTERESARTE El Salón del Motor de Sevilla cierra una exitosa 16ª edición y consolida su crecimiento como gran cita del motor en Andalucía

El programa incluye también un encuentro iberoamericano, talleres presenciales y online, comunicaciones libres y una sesión dedicada a la innovación en la prescripción de ejercicio físico, en la que se presentará FitIA50+, una herramienta digital orientada a la longevidad.

El X Congreso Internacional de Actividad Físico-Deportiva para Mayores, bajo el lema ‘Un estilo de vida’, se consolida como un espacio de encuentro para profesionales e investigadores que trabajan en la promoción de la actividad física entre las personas mayores, favoreciendo el intercambio y la difusión de avances y experiencias en este ámbito.