eldesmarque.com 24 NOV 2026 - 12:23h.

El entrenador del Club de Mar Almería recibirá el reconocimiento en la Gala anual de la FAV, que se celebrará en primavera

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Hay reconocimientos que tienen un valor especial por quién los concede. Para Jesús Salvador, conocido en la vela como ‘Pule’, ser elegido Técnico del Año por sus propios compañeros supone una alegría y un motivo de orgullo. El entrenador del Club de Mar Almería recibió el respaldo de los técnicos reunidos la pasada semana en Loja, durante su encuentro anual, y será homenajeado en la Gala de la Federación Andaluza de Vela de la próxima primavera.

"Este reconocimiento, igualmente merecido por todos los compañeros que me lo han otorgado, me llena de alegría y orgullo", afirma. Sus palabras resumen la manera de entender una profesión en la que el trabajo deportivo convive con los vínculos personales y el acompañamiento a los jóvenes durante años decisivos de sus vidas.

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Su trayectoria como entrenador comenzó en 2011 en el Club de Mar Almería, al frente del equipo de Láser. Fue una primera etapa de seis años de intenso trabajo, competición y experiencias compartidas que recuerda con especial cariño. "Fueron unos bonitos años en los que compartí muy buenos momentos, entre ellos el de mi propia boda, a la que asistieron los regatistas a los que entrenaba".

Aquellos jóvenes alcanzaron nivel internacional en la vela y, con el tiempo, construyeron sus propios caminos profesionales como matemáticos, ingenieros, médicos o pilotos. Para Pule, el recuerdo de esa etapa reúne los logros deportivos y la satisfacción de haber compartido una parte de su crecimiento.

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Mientras tanto, su propia familia también crecía. El nacimiento de Martín y, posteriormente, de Julia cambió sus prioridades y su disponibilidad. "El tiempo pasaba cada vez más rápido y aumentaba su valor", explica. Finalmente, decidió dejar los entrenamientos durante unos años para atender esa nueva etapa personal.

El regreso a los entrenamientos llegó en 2020, en plena pandemia, cuando surgió la oportunidad de incorporarse al Real Club Náutico de Motril. Allí permaneció dos años que describe como "maravillosos", integrado en lo que considera "una gran familia adoptiva". De nuevo, el tiempo y la distancia pesaron en la decisión de volver a casa.

En 2022 regresó al Club de Mar Almería, su club, para asumir una responsabilidad con un significado muy personal como era entrenar a los hijos de quienes habían sido sus compañeros de regatas.

"Tengo la oportunidad de estar en familia, pero bajo la gran responsabilidad de que los regatistas a mi cargo resultan ser los hijos de quienes competimos juntos años atrás y compartimos los mejores años de nuestras vidas formando parte de un gran equipo de regatas", cuenta.

Ese vínculo entre generaciones da una dimensión especial a su trabajo actual. En el mismo entorno en el que compartió su pasión por competir, acompaña ahora a una nueva cantera, con la confianza de familias con las que le une una historia común.

Al hablar del reconocimiento, Pule reparte el mérito. Agradece "el trabajo, esfuerzo y resultados de mis regatistas", así como el apoyo y la compañía de sus padres. También destaca la buena voluntad, el respaldo y la disposición de la actual junta directiva del Club de Mar Almería hacia la vela.

Su agradecimiento más personal está dedicado a su esposa, Carmen, por sostener esa dedicación entre viajes, ausencias y horarios difíciles. "Siempre me ha apoyado en cada viaje, por lejos que fuera y por tarde que llegara", expresa, y recuerda que siempre lo ha recibido "con una gran sonrisa".

En esa comprensión encuentra una idea que comparte con muchas personas vinculadas a este deporte: "No se trata solo de un deporte, sino más bien de una forma de vida".

Jesús Salvador agradece también a la Federación Andaluza de Vela que haga posible este reconocimiento y fomente el deporte al que ha dedicado tantas etapas de su vida. En primavera recibirá el aplauso de la vela andaluza, después de haber obtenido ya el de quienes conocen de cerca las exigencias y satisfacciones de su trabajo: sus propios compañeros.