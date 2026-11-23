Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 21:51h.

La estación galardona al entrenador de Ana Alonso, clave en la recuperación de la doble medallista olímpica, y a los trabajadores de Cetursa que recuperaron en plena temporada el telesilla Laguna tras el colapso de una de sus torres

Cetursa Sierra Nevada estrena en la gala del documental “La Visera, más que una pista”, con motivo de la vuelta a la competición internacional de pista más icónica de la estación

Compartir







La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha celebrado esta noche su gala anual previa a la apertura de la temporada con la entrega de los premios a los mejores deportistas y equipos de la campaña anterior, en la que destacaron, entre otros, Javier Argüelles, entrenador de la doble medallita olímpica Ana Alonso, y el equipo de Montaña de Cetursa, que recuperó en 46 días el telesilla Laguna tras el colapso de una de sus torres por hielo y viento.

La X Gala de los Deportes de Nieve de Andalucía ha reconocido también a dos valores emergentes del esquí de Sierra Nevada, Erika Ruiz, campeonato de España de baches, y Marina Jehanoo, ganadora de la Copa de España de Esquí Alpino U16 la pasada temporada.

PUEDE INTERESARTE Sierra Nevada ejecuta 17 millones de euros de inversión para la próxima temporada de esquí

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes, y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Patricia del Pozo, elogió la capacidad de resiliencia de los galardonados que, “en situaciones muy adversas, sacaron lo mejor de sí mismos para superar unos obstáculos ante los que muchos habrían abandonado”.

“Lo que hizo el equipo de Ana Alonso, encabezado por su entrenador, para recuperar a Ana del accidente de tráfico y prepararla para competir meses después en los Juego Olímpicos es digno de admiración, como lo es también lo que hicieron los trabajadores de Cetursa, que podrían haber abandonado el telesilla Laguna para recuperarlo en verano, pero que, en cambio, se lanzaron a sustituir en plena temporada la pilona dañada y devolver así esa zona de Sierra Nevada para el disfrute de los esquiadores”, subrayó la presidenta de la empresa que gestiona la estación invernal granadina.

PUEDE INTERESARTE Sierra Nevada se viste de gala para los Campeones de España en Edad Escolar (CESA) y Fase Final de la Copa España VORARIU

La propia Ana Alonso fue la encargada a través de un video grabado en Tignes (FRA), donde está concentrada con el equipo nacional de esquí de montaña, de presentar el premio a Javier Arguelles: “Si pude estar lista para los juegos y conseguir las medallas fue gracias a que él siempre creyó en mí. Se merece el premio no solo por mí, sino por todo lo que ha hecho por el esquí de montaña en Andalucía”.

PUEDE INTERESARTE Conducción sobre nieve y hielo con Audi Winter driving experience en Baqueira, Sierra Nevada y Finlandia

Del Pozo animó a las esquiadoras Erika Ruiz y Marina Jehanno a seguir con su evolución deportiva, que las han situado como grandes esperanzas de los deportes de invierno en Andalucía.

Durante la gala, el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, repasó las novedades de la estación para la temporada 2026/27, entre las que destaca la apertura del nuevo restaurante Nevasol by Covap, situado en el corazón del área esquiable de Borreguiles, que, según Ibáñez, se sitúa a este establecimiento gastronómico en la élite europea de la restauración de montaña.

En nieve producida, la estación ha reparado la balsa Borreguiles con nuevos sistemas de impermeabilización que eviten la pérdida de agua destinada a producir nieve. Además, el departamento de Nieve ha adquirido esta temporada dos nuevos contenedores de fabricación de nieve que han sido instalados en Borreguiles y en un punto de la mitad inferior de la pista de El Río. ⁠El departamento de Pistas, por su parte, dispone ya de una nueva máquina pisapistas y cuatro motos de nieve.

Además, Sierra Nevada reorganiza y reforma esta temporada dos de sus aparcamientos en superficie, una actuación vinculada a la mejora de la movilidad en la urbanización. Así, el parquin de Las Sabinas, bajo el CAR, dejará de estar destinado a autocaravanas para ser usado por turismos en rotación y abonados (propietarios y trabajadores), mientras que el de Peñones, en la parte alta, con un nuevo vial de acceso, dispondrá de una zona para caravanas en rotación.

El aparcamiento de autobuses de la entrada de Pradollano, donde ya están operativos los nuevos aseos públicos, ha sido reasfaltado parcialmente y mejorada su señalización. Por lo demás, todos los aseos del aparcamiento subterráneo de la plaza de Andalucía están siendo reformados de cara a la nueva campaña invernal.

En la plaza de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Monachil, se ha ejecutado la renovación integral de las luminarias de la plaza y se han instalados aseos nuevos junto al centro de atención al usuario.

Durante la gala se estrenó el documental producido por Cetursa Sierra Nevada “La Visera, más que una pista” que recorre la historia de la -probablemente- pista más icónica de la estación, donde esta temporada vuelve la competición internacional con la final de la Copa de Europa de Baches (20-21 de marzo 2027).