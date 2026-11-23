Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 19:03h.

Ana Peláez, Casandra Alexander, Mimi Rhodes y la bicampeona del torneo Anne van Dam encabezan el cartel de 75 jugadoras que competirán del 26 al 29 de noviembre en La Cala Resort

El torneo ofrecerá actividades para toda la familia, con un 50 % de descuento en las entradas para federados y acceso gratuito para menores de 12 años

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La cuenta atrás entra en sus últimos días. El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho arranca este jueves 26 de noviembre en el Campo Europa de La Cala Resort, en Mijas, donde 75 jugadoras de 27 nacionalidades competirán hasta el domingo por el último título de la temporada del Ladies European Tour. El torneo se disputará a 72 hoyos sin corte, por lo que la afición podrá seguir a sus jugadoras favoritas durante las cuatro jornadas.

Ana Peláez tendrá la oportunidad de cerrar la temporada ante su público apenas dos semanas después de lograr su segundo título en el circuito. Junto a la malagueña competirán Luna Sobrón, Nuria Iturrioz, Marina Escobar, Carla Tejedo, Teresa Toscano, Marta Sanz Barrio, Harang Lee, Blanca Fernández, Amaia Latorre y Ana Pina. Escobar llega tras ganar en Islantilla la última prueba del LET Access Series, mientras que Pina se ganó su plaza como campeona del ranking del Santander Golf Tour. Completan la participación española Paula Balanzategui, Balma Dávalos y Anna Cañadó, que optarán al Premio Celia Barquín a la mejor amateur.

Entre los nombres internacionales figuran Casandra Alexander, que llega con la Orden de Mérito asegurada, y Mimi Rhodes, que regresa a Andalucía, donde se formó como golfista, tras un año en el que ha debutado en la Solheim Cup y ha completado su primera temporada en el LPGA Tour. Anne van Dam aspira a convertirse en la primera tricampeona del torneo, mientras que Lee-Anne Pace buscará repetir su victoria de 2013.

Las entradas están a la venta por días y también en un abono para las cuatro jornadas. Los aficionados con licencia federativa española cuentan con un 50 % de descuento y los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente. El aparcamiento público de La Noria, en La Cala de Mijas, estará conectado con el campo mediante lanzaderas de 9:00 a 11:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

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La casa club concentrará las actividades para el público de jueves a domingo, de 11:00 a 17:00 h. En la terraza, los visitantes podrán probar su swing en el simulador de la Real Federación Andaluza de Golf, conocer el trabajo de los artesanos de Mijas y visitar el espacio de Costa del Sol. En el aparcamiento de la casa club, Oysho contará con una tienda y un putting green donde los aficionados podrán poner a prueba sus habilidades con el putt.

Quienes quieran seguir a un partido por el recorrido o adelantarse para verlo llegar al 18 podrán utilizar el servicio de shuttle o lanzadera, que circulará de forma continua en ambos sentidos entre la casa club y el green del 18, con parada opcional en el green del 10. Habrá dos bares para el público, uno en la confluencia de los hoyos 13 y 16 y otro junto al green del 18, uno de los puntos desde los que se podrá seguir el desenlace del domingo.