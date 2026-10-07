Agencia EFE 07 OCT 2026 - 23:01h.

El futuro del LIV Golf se tambalea tras la decisión del PIF de retirar su respaldo financiero

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Jon Rahm no competirá el próximo año en el circuito LIV Golf, según anunció este miércoles su abogado durante una comparecencia judicial en Estados Unidos.

"El Sr. Rahm ha revisado de forma independiente los términos propuestos de LIV 2.0 (...) y ha determinado que esos términos son inaceptables para él, y no participará en LIV 2.0 de ahora en adelante", dijo el abogado de Rahm, John Beck, durante una audiencia dentro del proceso de bancarrota de LIV Golf, según el medio The Athletic.

El jugador vizcaíno se proclamó el pasado agosto campeón individual de este circuito por tercer año consecutivo. Creado en 2021 como una alternativa al PGA Tour, el futuro del LIV Golf se tambalea tras la decisión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en inglés) de retirar su respaldo financiero.

Tras pasar todo el verano en busca de vías alternativas de liquidez, la competición anunció esta semana una inyección de 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros) por parte de la firma de inversión BC Partners Credit para financiar el nuevo proyecto LIV 2.0

El anuncio se produjo un mes después de que LIV solicitara acogerse a la ley de quiebras ante un tribunal de Nueva York y esbozara algunos de los ejes de su nuevo proyecto, en el que pretende que los jugadores pasen a ser copropietarios tanto del circuito como de los equipos que lo integran y que tengan voz en el diseño de la competición.

Rahm era una de las principales figuras del LIV Golf desde su sonado fichaje en 2023, un movimiento que generó fuertes fricciones con los circuitos tradicionales.

El futuro de Rahm es incierto fuera de la competición. Originalmente, los golfistas que abandonaban el circuito apoyado por Arabia Saudí debían cumplir una suspensión de un año tras su último evento del LIV si querían regresar al PGA Tour, lo que le impediría competir en el circuito estadounidense hasta agosto de 2027.

Sin embargo, hizo una excepción con Brooks Koepka este año, al que le permitió jugar tras su salida del circuito saudí a finales de 2025, a cambio de unas condiciones especiales que el PGA Tour extendió a otros figuras de primer nivel, como Rahm, Bryson DeChambeau o Cameron Smith, para alentarles a volver.