Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 20:31h.

El secretario general de Turismo destaca los 45.000 empleos en la región ligados al golf y el impacto total de 5.000 millones anuales

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El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho de golf reunirá del 26 al 29 de noviembre en la región a las mejores jugadoras del Ladies European Tour, con 75 participantes en la que será la última prueba de la temporada del circuito y que se desarrollará en el Campo Europa de La Cala Resort de Mijas (Málaga).

El secretario general para el Turismo, Manuel Lara, ha destacado que este acontecimiento situará a Mijas, la Costa del Sol y a Andalucía en general en “un papel protagonista” del golf en Europa, siendo así “una magnífica oportunidad para proyectar Andalucía como uno de los grandes destinos internacionales” del segmento.

Ha subrayado que la industria del golf en la región "genera un importante valor económico, contribuye a reducir la estacionalidad y tiene una enorme capacidad para dinamizar otros sectores", ya que, de cada diez euros que gasta un turista de golf, alrededor de 8,5 benefician a otras actividades.

De igual manera, Lara ha valorado el liderazgo internacional de Andalucía en este segmento, un destino referente en el sur de Europa con más de 700.000 turistas anuales, 45.000 empleos ligados directa o indirectamente y un impacto total superior a 5.000 millones.

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Ha apuntado que, en respuesta a la importancia de este segmento, se le ha dotado de una estructura propia y especializadas en la Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía y se han creado, junto a la Federación Andalucía, dos grupos de trabajo centrados en la promoción, para atraer eventos de golf de primer nivel internacional, y en la planificación y ordenación del segmento.

Además, ha destacado especialmente el peso femenino en este deporte, con cerca de 15.000 mujeres federadas en la región, y "muchas niñas y jóvenes" para las que ver a las profesionales en este Open de España "será una inspiración y una demostración de lo que se puede conseguir con esfuerzo, disciplina y perseverancia".

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En este sentido, ha esperado que esta competición “sirva también para despertar nuevas vocaciones y seguir impulsando el golf femenino” y ha agradecido a las jugadoras y al circuito su contribución “a que Andalucía siga siendo escenario de grandes acontecimientos deportivos”.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata; la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el presidente de la Real

Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla; el director de torneo en el Ladies European Tour, João Pinto; el director general de La Cala Resort, Sean Corte-Real; la directora ejecutiva de Deporte and Business, Alicia Garrido; y Ana Peláez, jugadora profesional malagueña.

Peláez, que consiguió recientemente su segundo triunfo en el Ladies European Tour imponiéndose en el Aramco China Championship, ha destacado la oportunidad que supone para las deportistas andaluzas contar con un Open en la región, por el respaldo que supone para la práctica y difusión de este deporte.