Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 18:34h.

El equipo de John Bassadone gana la última convocatoria por delante del ‘GVS PAS’ y el ‘Team Kouko’, tras seis pruebas en aguas de La Línea

'Península' revalida el título del Circuito Alcaidesa Marina de J/80 tras un final de temporada de máxima igualdad

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El ‘Península’ de John Bassadone, del CN Bevelle/RGYC, ha ganado la tercera y última convocatoria de las Series de Otoño del Circuito Alcaidesa Marina de J/80, disputada este fin de semana en aguas de La Línea de la Concepción. El equipo confirmó este domingo el liderato conquistado el sábado y cerró las seis pruebas con cinco puntos de ventaja sobre el ‘GVS PAS’ y seis sobre el ‘Team Kouko’, segundo y tercero, respectivamente.

Antes de comenzar la competición, la flota guardó un minuto de silencio en memoria del reconocido y querido navegante Fonfi García Guerra, fallecido recientemente. Un homenaje compartido por las tripulaciones antes de afrontar una jornada decisiva, marcada por la intensidad de la lucha desde las salidas. El viento permitió completar las cuatro pruebas previstas, las tres primeras se disputaron con poniente del 265º y una intensidad de entre ocho y quince nudos. En la última, el viento giró a la derecha hasta el 275º/280º y bajó a unos seis nudos de media, obligando al comité a reposicionar el campo de regatas. Las condiciones ofrecieron un escenario diferente al del sábado, cuando el viento flojo e inestable solo permitió disputar dos mangas. La presión entre los equipos volvió a quedar patente este domingo, con varios fueras de línea que condicionaron los resultados y añadieron dudas a la clasificación.

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El ‘Península’ resolvió el día con dos victorias y un tercer puesto, descartando un quinto como peor resultado del fin de semana. Estos parciales, unidos al tercero y al primero del sábado, le permitieron cerrar la convocatoria con nueve puntos netos y una victoria respaldada por tres triunfos en seis pruebas. La segunda posición correspondió al ‘GVS PAS’ de Nacho Cifuentes y Caine Federico, patroneado por Rafael Díaz, con bandera compartida entre el CN Bevelle y el RC Mediterráneo. El equipo descartó un fuera de línea y sumó este domingo un tercero, una victoria y un cuarto puesto, para finalizar con 14 puntos.

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A solo un punto se clasificó el ‘Team Kouko’ de Pedro Butrón, con Dani Cuevas a la caña, del CM Linense/RCM Marbella. Sus tres segundos puestos y un quinto en la jornada final le permitieron remontar desde la sexta posición del sábado hasta completar el podio con 15 puntos. La regularidad del equipo durante el domingo resultó determinante para recuperar terreno en una flota muy igualada.

El ‘Aviador’ de Gabriel Medem y Pablo Villar, del RCM de Sotogrande, terminó cuarto con 21 puntos, seis más que el tercer clasificado. Este domingo anotó un séptimo, un cuarto y un tercero, descartando un octavo, y quedó a las puertas del podio después de ocupar la tercera plaza provisional al término de la jornada inaugural. Completa el top cinco el ‘Fiestas Team’, del RC Mediterráneo, con 23 puntos. Ganador de la primera prueba del fin de semana, el equipo liderado por María Fiestas también tuvo que descartar un fuera de línea y validó este domingo un cuarto, un séptimo y un segundo puesto.

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La convocatoria pone fin a las Series de Otoño después de un estreno en septiembre y una segunda cita, en octubre, que quedó en blanco por la ausencia de condiciones mínimas para competir. El desenlace ha vuelto a mostrar la competitividad de la flota, con alternativas en las primeras posiciones y diferencias que han exigido mantener la concentración hasta la última llegada.

El Circuito Alcaidesa Marina de J/80 está organizado por el Club Náutico Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio principal de Alcaidesa Servicios SA, empresa solidaria de la Red de Ganadores de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes de la Junta de Andalucía. Cuenta además con la colaboración de La Ventana Discreta, Boat Haus, Strait Magazine y Sport a Saco.