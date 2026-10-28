La Consejería de Educación avanza en el crecimiento de la Formación Profesional en Andalucía

eldesmarque.com 28 OCT 2026 - 13:31h.

La consejería de la Junta de Andalucía oferta más de 7.900 plazas vacantes en ciclos formativos de Formación Profesional

Los interesados deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 15 de noviembre

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SevillaLa Formación Profesional ha avanzado, especialmente en los últimos años, como una alternativa preferencial en el desarrollo curricular de los estudiantes y, sobre todo, como un camino directo hacia el empleo. Muchos jóvenes han optado por esta modalidad de estudios en lugar de tomar la vía universitaria, ya que se está demostrando que la empleabilidad es muy alta. La Junta de Andalucía es plenamente consciente de ello y continúa avanzando en el crecimiento de la Formación Profesional en la comunidad andaluza, ampliando continuamente la oferta de plazas públicas que puedan responder a la creciente demanda existente.

Y ahí cobra un papel fundamental la Consejería de Educación, que precisamente muestra el nivel de su apuesta habiendo incorporado hace tiempo a su denominación el nombre de este conjunto de estudios y aprendizajes de carácter práctico y teórico. La ahora llamada Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado más de 7.900 plazas vacantes en ciclos formativos de Formación Profesional. Se trata de un paso de gigante en la apuesta por esta disciplina de estudios cuyo objetivo principal es preparar a las personas para el desempeño cualificado de una profesión y facilitar su inserción o actualización en el mercado laboral.

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Procedimiento extraordinario

Esta nueva oferta de casi ocho mil nuevas plazas corona el procedimiento extraordinario semanal que hasta el momento ya ha adjudicado más de 14.600 plazas a alumnado en lista de espera, incluyendo a aquellos que teniendo ya su plaza han mejorado en su orden de prioridad. Además, 5.389 estudiantes que no habían solicitado plaza en el procedimiento ordinario también han obtenido un puesto vacante tras presentar solicitud ahora para estas enseñanzas.

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La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que preside la consejera María del Carmen Castillo Mena, refuerza de esa forma una necesidad de Andalucía en el sector educativo mientras mantiene la lucha por facilitar el empleo a los jóvenes en un contexto social de necesidad.

Solicitud de admisión a través de la Secretaría Virtual

Las personas interesadas deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 15 de noviembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes. En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite.

Semanalmente se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán hasta el 15 de noviembre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.