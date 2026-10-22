eldesmarque.com 22 OCT 2026 - 09:11h.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abre un nuevo periodo de solicitudes

Los interesados deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 15 de noviembre

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SevillaLa Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abre un nuevo periodo de solicitudes para cubrir plazas vacantes en Formación Profesional. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que aún cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera.

Hasta el momento se han adjudicado en este procedimiento extraordinario semanal más de 14.600 plazas a alumnado en lista de espera, incluyendo a aquellos que teniendo ya su plaza han mejorado en su orden de prioridad. Además, 5.389 estudiantes que no habían solicitado plaza en el procedimiento ordinario también han obtenido un puesto vacante tras presentar solicitud ahora para estas enseñanzas.

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Solicitud de admisión a través de la Secretaría Virtual

Las personas interesadas deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 15 de noviembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes. En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite.

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Semanalmente se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán hasta el 15 de noviembre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.