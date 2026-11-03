eldesmarque.com 03 NOV 2026 - 11:55h.

La Fundación Andalucía Olímpica destina en 2026 un total de 517.160 euros para 213 deportistas, 37 entrenadores y 51 clubes

Nuevo subtítulo mundial para el palista del Club Náutico Sevilla Javier Reja, que reedita plata en VL3 en Gualeguaychú (Argentina), donde también compite en C2 juvenil Álvaro Pedrosa

Compartir







La Fundación Andalucía Olímpica apoyará a 213 deportistas, 37 entrenadores y 51 clubes andaluces a través del Plan Andalucía Olímpica 2026, cuya resolución presenta una relación final de 301 premios y una dotación global de 517.160 euros.

Los premios del Plan Andalucía Olímpica están destinados a apoyar a los deportistas andaluces de modalidades olímpicas y paralímpicas en su preparación de los Juegos de Los Ángeles 2028, Juegos de Invierno de Alpes 2030 y demás acontecimientos principales de la órbita de Comité Olímpico Internacional, caso de los Juegos Europeos, Juegos Olímpicos de la Juventud y Festival Olímpico de la Juventud Europea.

PUEDE INTERESARTE Oro y bronce con la selección española en Qingdao para el doble inclusivo de Marcos Delgado y el doble mixto juvenil de Alfredo Mena

Patricia del Pozo, presidenta de la Fundación Andalucía Olímpica y consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha felicitado a los premiados de este año y animado a los desestimados a que sigan en su esfuerzo. “Si nuestros criterios de selección permanecen cada año y cada vez hay más deportistas que llaman a las puertas del Plan Andalucía Olímpica, ello es señal de que el nivel de nuestro deporte sube y, por otro lado, de que tenemos la responsabilidad, desde lo público y lo privado, de responder a esta realidad”, indicó.

Sobre la participación andaluza, Del Pozo ha recalcado que “llegará Los Ángeles 2028 y podremos volver a batir, o no, el dato de nuestra presencia en el equipo nacional, pero lo importante es el camino hacia las Olimpiadas: todos esos campeonatos del mundo y de Europa, los certámenes para la juventud en los que comprobamos que cada vez es mayor la participación de los andaluces”, ha recalcado.

PUEDE INTERESARTE La bahía de Cádiz, el invierno de los que sueñan con los Juegos Olímpicos

Varias categorías de premios

La Fundación Andalucía Olímpica, entidad pública dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, premiará en esta vigésimo novena edición del Plan Andalucía Olímpica a 152 hombres (122 deportistas y 30 entrenadores), 98 mujeres (91 deportistas y 7 entrenadoras) y 51 entidades, con adscripción a 30 federaciones deportivas andaluzas y distribuidos en seis categorías de premios, denominadas PAO, Sub PAO, Future, Proyecta, Técnico y Club.

De los 213 deportistas seleccionados, 30 conforman el máximo nivel del Premio PAO “Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte”, dotado con una cuantía máxima de 5.400 euros en virtud de sus resultados en mundiales o europeos en la temporada precedente. Tales deportistas son María Pérez y Maribel Pérez, de atletismo; Simón Cruz, Francisco Motero e Iván Segura, de bádminton; Rafael Lozano, de boxeo; Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo, de ciclismo; Javier Aguilar y Ana Alonso, de deportes de montaña; Luis Alfonso Cristen, Francisco García Quiles, Lourdes Ortega y Pablo Zarzuela, de deportes para personas con discapacidad física; Lucía González Borrego, de halterofilia; Miguel de Toro, María de Valdés, Anastasiya Dmytriv, Marina García Polo y Alisa Ozhogina, de natación; Carlos García Ruiz, de piragüismo; Jaime Canalejo, Teresa Díaz Moreno y Javier García Ordóñez, de remo; Belén Morán, de taekwondo; Álvaro Robles, Gonzalo Rodríguez y Daniel Rodríguez, de tenis de mesa; y Fátima Gálvez y Carlos Alberto Linares, de tiro olímpico.

En otros niveles del Premio PAO, se incluyen hasta 60 deportistas por la vía de valoración de trayectoria, lo que totaliza 90 premios para la máxima categoría –la absoluta- del Plan Andalucía Olímpica.

En el Premio Sub PAO “Fundación Cruzcampo”, dotado con hasta 3.240 euros en virtud de resultados internacionales con el equipo nacional sub-23, 7 deportistas han alcanzado el criterio técnico: Carlos Ángel y María Forero (atletismo), Daniela García (piragüismo), Olivia del Castillo, Jorge Knabe, Pablo Moreno y Juan Miguel Palomino (remo). A su vez, otros 25 han sido estimados por valoración de trayectoria.

En lo que respecta al Premio Future “Fundación Cajasol”, hay 54 deportistas júniores beneficiarios, de los cuales 39 han sido incluidos por valoración de su trayectoria y 15, los más destacados, por cumplimiento del criterio técnico, con una dotación de hasta 2.700 euros: Unai López (deportes de invierno); Gonzalo Casares (deportes montaña); Isabel Díaz y Ricardo Gómez (hípica); Reyes Díaz, Carlos González, Saúl Granados, Cristóbal Vargas y Daniela Velázquez (natación); Esther Fuerte y Alejandra García (remo); Daniel Almagro y Daniela García (rugby); Enrique Poblador (taekwondo) e Irene del Rey (tiro olímpico).

Por último, 37 deportistas han sido encuadrados en el Premio Proyecta “Coca-Cola Europacific Partners”, de hasta 2.160 euros y enfocados a las dos categorías de edad inferiores a la júnior, de los cuales 11 han ingresado por criterio técnico: Ana Estrella de León y Amanda Román (atletismo); Martín Cervera y Oliver de Wint (golf); Marcos Gómez (tenis de mesa); Dana Navarro y Juan Miguel Robles (tiro olímpico); Olivia Sánchez (vela); y José Joaquín Cañadas, Mario García y Jesús Ríos (voleibol).

Asimismo, un total de 37 entrenadores recibirán el Premio Técnico “ONCE”, en tanto que el Premio Club irá destinado a 51 clubes/secciones deportivas, ambos colectivos en reconocimiento a la labor realizada en la detección, el desarrollo y la evolución de los deportistas incluidos en el Plan, percibiendo cantidades de hasta 1.080 euros, en el caso de los entrenadores, y de hasta 2.332 euros, en los clubes, en función del número de deportistas premiados bajo su tutela.

Por federaciones andaluzas, la de atletismo, con 38 premios, y las de hípica y remo, con 32, son las que aglutinan las mayores cifras de premiados, siendo la distribución total la siguiente: atletismo (38), bádminton (13), balonmano (1), boxeo (11), ciclismo (7), deportes de invierno (13), deportes de montaña (8), deportes para ciegos (5), deportes para personas con discapacidad física (6), deportes para personas con discapacidad intelectual (2), deportes para personas con parálisis cerebral (2), esgrima (3), gimnasia (3), golf (3), halterofilia (15), hípica (32), lucha (7), natación (20), patinaje (1), piragüismo (15), remo (32), rugby (2), taekwondo (15), tenis (2), tenis de mesa (9), tiro con arco (3), tiro olímpico (8), triatlón (5), vela (11) y voleibol (9).

Por su parte, la distribución provincial de los premios del Plan Andalucía Olímpica 2026 es la siguiente: Almería (17), Cádiz (56), Córdoba (19), Granada (41), Huelva (20), Jaén (11), Málaga (32) y Sevilla (105), teniendo en cuenta la provincia de nacimiento de las personas físicas (o de empadronamiento en el caso de naturales fuera de Andalucía) y la provincia donde radican las personas jurídicas.

El presupuesto global del Plan Andalucía Olímpica 2026 se nutre de la aportación de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola Europacific Partners y ONCE, y las contribuciones de sus socios institucionales (Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas) y el Ayuntamiento de La Rinconada. Asimismo, la Fundación cuenta con el apoyo, como fundador, del Comité Olímpico Español y del Comité Paralímpico Español. Además, en su comisión técnica, está representada la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.

Con esta edición, el Plan Andalucía Olímpica suma 29 años de existencia y eleva su cifra global de premios concedidos desde 1998 a los 5.642, con una inversión en deporte de rendimiento de 13,2 millones de euros. Todo ello posibilitó que el deporte andaluz batiera tanto en Tokio 2020 como en París 2024 el récord histórico de participación olímpica, estableciéndolo primero en 39 y ahora en 43 deportistas, y que el Plan Andalucía Olímpica se haya convertido en la cantera continua de nuevos talentos deportivos, estando garantizado el relevo de campeones como María Pérez, Fátima Gálvez, Alfonso Cabello, Carolina Marín, Marina Alabau, Carmen Herrera, David Valero, Regino Hernández, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, Álvaro Valera o José Manuel Ruiz, quienes comenzaron sus carreras deportivas siendo beneficiarios del Plan Andalucía Olímpica.