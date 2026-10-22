eldesmarque.com 22 OCT 2026 - 13:52h.

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El piragüista del Club Náutico Sevilla Javier Reja ha vuelto a proclamarse subcampeón del mundo de paracanoa en la modalidad de maratón. En esta ocasión, y repitiendo el éxito internacional en la prueba de fondo ya alcanzado la pasada temporada en Hungría, el deportista sevillano se ha colgado la medalla de plata en la cita intercontinental que se disputa hasta el domingo 25 de octubre en la localidad argentina de Gualeguaychú.

Reja, paralímpico en piragüismo en los Juegos de Río 2016 y que en Tokio 2020 lograría el diploma en remo con un cuarto puesto, ha subido al podio del Mundial de maratón tras ocupar la segunda posición en la modalidad VL3. Y como ocurriera en 2025, se ha hecho con la medalla de plata tras ser superado solamente por el austríaco Markus Mendy Swoboda.

El campeón empleó un tiempo de 1:02.17 en completar el recorrido, de tres vueltas y medio al circuito, por el 1:03.35 del sevillano, que distanció en 15 segundos al tercer clasificado, el argentino Nicolás Crosta, quien completó los puestos de privilegio con 1:03.50.

La participación del Club Náutico Sevilla en el Mundial de piragüismo, al que han acudido 400 deportistas de 38 países, se completará el viernes con la presencia en la prueba juvenil de C2 de Álvaro Pedrosa, quien buscará una nueva medalla para la delegación española junto al gallego Adrián Hermelo (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón).