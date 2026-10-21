eldesmarque.com 21 OCT 2026 - 17:10h.

Se ha celebrado el campeonato del mundo de beach sprint

Presentación del cartel de la 60ª regata Sevilla-Betis

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El Campeonato del Mundo de remo de la modalidad olímpica beach sprint ha llegado a su desenlace este martes con un nuevo recital de España en aguas del Mar Amarillo. Tanto es así que los representantes del equipo nacional han concluido la competición, comprimiendo el programa en la segunda jornada ante la mala previsión meteorológica para el miércoles, en el que se procederá sólo a la ceremonia de premiación y clausura, con la segunda posición en el medallero merced a los dos oros y el bronce conquistados en las aguas de la Playa Dorada de Qingdao, situada al este del país asiático.

En una jornada más benigna para la práctica de la disciplina, a pesar del cielo cubierto, aunque sin oleaje excesivo, la delegación española ha confirmado el potencial ya exhibido en los pasados Campeonatos de Europa de septiembre en La Línea (Cádiz), donde lideró el palmarés continental con cuatro oros y dos platas. Y eso que la cosecha pudo ser incluso mayor, ya que los seis restantes botes en liza se quedaron a las puertas de los metales, con un cuarto, dos quintos y tres sextos puestos en las restantes finales de una competición en la que han participado 222 tripulaciones procedentes de 53 países.

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La primera opción de medalla de la jornada se desvanecía en los cuartos de final de doble femenino sub19. Sara Torres y Lirios Huélamo (Real Club Regatas de Alicante), que en la jornada anterior tuvieron que acudir al segundo time trial, se despedían en la ronda previa a la lucha por los metales, decidida al sprint (2:52.28 y 2:55.57) y que otorgaba la quinta plaza final a las españolas. Su rival lograría posteriormente la cuarta posición tras caer en la final B ante Francia, mientras que Gran Bretaña lograba el oro ante China.

No tardaría en desquitarse el equipo español aprovechando la presencia en semifinales del doble mixto inclusivo de la gallega Rocío Fraguela (Club Mar de Noia) y el malagueño Marcos Delgado (Real Club Mediterráneo), que corroboraron el mejor tiempo de la jornada inaugural ante Estados Unidos, a la que superaron por ocho segundos (2:55.15 y 3:03.88) para asegurarse al menos la plata.

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En la final A, con la marea subiendo progresivamente, los campeones de Europa volvieron a lograr el triunfo y por tanto la corona mundial, en este caso con una holgada diferencia de 17 segundos (2:45.36 y 3:02.58) sobre los brasileños Valdeni y Joice Emily Da Silva, que en semis habían sorprendido a Gran Bretaña, defensora del título mundial, subcampeona europea ante España y a la postre cuarta tras Estados Unidos.

En el caso de Rocío Fraguela, añade este oro mundial y el oro del Europeo de beach sprint al subtítulo mundial sub23 en skiff PR3 paralímpico de la cita celebrada en Duisburgo (Alemania) a finales de julio.

En las pruebas de solo, el alicantino Ander Martín (Real Club Náutico de Torrevieja), vigente campeón de Europa, inició las eliminatorias derrotando cómodamente en octavos al francés Antoine Lefebvre por más de 9 segundos para medirse en cuartos con el chino Liu Jiayu. Eso sí, en su segunda eliminatoria en Qingdao, la potencia del asiático acabó con el sueño de una nueva medalla internacional del hasta este martes vigente subcampeón mundial, que caía por más de 8 segundos (2:40.92 y 2:49.17) ante el que más tarde se alzaría con el oro para concluir sexto. Posteriormente, también cedería su corona en cuartos el estadounidense Chris Bak ante el australiano Samuel Forbes, plata.

En solo femenino, la zaragozana Esther Briz (Real Club Náutico de Torrevieja), que necesitó acudir a dos pruebas contrarreloj para acceder a las eliminatorias, respondió con contundencia en el primer knockout ante la canadiense Carling Zeeman, a la que superaba por más de 14 segundos. Ya en cuartos, ante la china Wenjie Zhu, volvió a repetirse lo sucedido en categoría masculina, en este caso en un duelo muy ajustado que se decidía sobre la arena por poco más de dos segundos (2:52.47 y 2:55.01), con caída previa al bajar del bote de la española. El oro lo acabaría ganando, ante la propia Zhu, la australiana Isabella Scammell, con bronce de la austriaca Lobnig y sexta plaza por tiempos para Briz.

En la categoría sub19, el solo juvenil del alicantino Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) no dio opción desde la misma carrera inicial al hongkonés Chun Cai para meterse en semifinales con una renta superior a los 11 segundos. Y en el primer asalto por las medallas, se aseguraba la misma con una exhibición en las semifinales ante el chino Boren Bu, finalmente bronce.

El broche, de oro, lo puso en la final A ante el griego Iason Mouselimis en la reedición de la lucha por el título del Europeo, en este caso desquitándose en otro recital en China del alicantino, vencedor con un crono de 2:47.55, por los 2:50.99 del heleno.

Por el contrario, en la prueba de solo femenino juvenil, la también subcampeona europea Marina López (Real Club Regatas de Alicante) tuvo que resignarse con el adiós en cuartos ante la australiana Maddison Mclaughlin tras un espectacular final en el que ambas llegaron a la par al arco de meta y sólo las separaron 5 décimas en su lanzamiento postrero para tocar el pulsador de meta (3:01.82 y 3:02.37). Más tarde, la oceánica acabaría logrando la plata tras la representante de China, con bronce para la República Checa, mientras que la alicantina ocupaba el sexto puesto final por tiempos.

Ya con la marea baja de nuevo, lo que obligó a adelantar el punto de salida para no ampliar los metros de carrera hasta los botes, el cuatro mixto del malagueño Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero), el alicantino Nacho Ramón-Borja (Clot de L’Illot El Campello), la murciana María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), la gaditana Alejandra García (Club Remo de Mar La Línea) y la timonela Ainhoa Casanova (C.D.M. Clot de l´Illot El Campello) no pudo repetir la plata española del pasado año. Y no sería por buenas prestaciones. De hecho, menos de un segundo separaron al quinteto español del billete para las semifinales ante China (2:43.05 y 2:43.92), finalmente plata ante Estados Unidos. El bronce, para Australia y agridulce quinta plaza para los nuestros.

En doble mixto, la malagueña Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo) y el alicantino Miguel Salas (Real Club de Regatas de Alicante) tuvieron que exprimirse en octavos para superar a Gran Bretaña por sólo 35 centésimas (2:34.42 y 2:34.77). Posteriormente superaron a Países Bajos con algo más oxígeno (2:52:10 y 2:54.12) para plantarse en la ronda decisiva por los metales, cruzándose en semis con Lituania, a la que superaron hasta la salida del agua para ceder en la orilla (2:50.51 y 3:10:22). Ya en la final B, Polonia se aprovechó del desgaste de la dupla hispana para colgarse el bronce con tiempos de 2:46.51 y 3:11.93, mientras que Alemania lograba el título al sprint ante los lituanos (2:43.95 y 2:44.67).

El programa de pruebas del Mundial de beach sprint concluía con la fase final del doble mixto juvenil, modalidad en la que el gaditano Alfredo Mena (Club Remo de Mar La Línea) y la murciana Blanca López (Club Náutico Santa Lucía), exhibiendo galones como actuales campeones de Europa, no sufrieron en octavos ante Gran Bretaña, con casi 10 segundos de renta (2:36.76 y 2:46.26). Y tampoco lo hicieron en la victoria de cuartos ante Polonia (2:49.28 y 2:53.85).

En semifinales, los anfitriones, que luego lograrían el oro ante Alemania, truncaron el nuevo título internacional de la dupla española, que se dejó ir para amarrar la medalla en la consolación (2:58.69 y 4:07.54). Como así hicieron en el cierre tras imponerse con holgura en la final B a los brasileños Franca y Ewald (2:58.28 y 3:13.34) para lograr el bronce.

SUBTÍTULO EN EL MEDALLERO Y A LAS SERIES MUNDIALES 2027

Con los dos oros y el bronce logrados, España ha mejorado el tercer puesto del pasado año en Turquía tras ocupar la segunda posición absoluta en los Campeonatos del Mundo de beach sprint 2026, en los que sólo ha sido superada en el medallero por China, que ha conseguido cuatro oros, dos platas y un bronce. Por detrás, Australia ha logrado la tercera plaza con un oro, dos platas y un bronce, seguida de Alemania, con una medalla de cada valor; Estados Unidos, quinta con un oro y un bronce, y Gran Bretaña, que se ha hecho con el oro restante.

Con metales también han saldado su participación Francia, séptima con una plata y un bronce; Grecia, Lituania y Brasil, octavas con una plata; Egipto, República Checa, Austria y Polonia, undécimas con un bronce.

Por lo demás, con los resultados obtenidos en las pruebas olímpicas (solo masculino y femenina y doble scull mixto), España se ha clasificado para las Series Mundiales de beach sprint, nueva competición World Rowing que se iniciará en 2027 y está programadas en Antalya (Turquía) y Yangjiang (China) a finales de marzo y mediados de abril. Lo ha hecho como sexta clasificada junto con China, Australia, Alemania, Lituania, Portugal y Estados Unidos.