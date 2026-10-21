La bahía de Cádiz, el invierno de los que sueñan con los Juegos Olímpicos

eldesmarque.com 21 OCT 2026 - 17:14h.

La Xpert Sailing Academy y la Federación Andaluza de Vela impulsan un programa que reúne a deportistas de diez nacionalidades y prepara nuevos bloques de entrenamiento con equipos internacionales este invierno

Compartir







La bahía de Cádiz refuerza su papel como escenario de preparación de la vela internacional. Desde las instalaciones de la Federación Andaluza de Vela (FAV), laXpert Sailing Academy desarrolla un programa de entrenamiento que permite a regatistas de distintos países preparar sus próximos objetivos deportivos y avanzar hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Academia, impulsada por Anton Garrote y Wil Van Bladel, mantiene un convenio con la FAV y tiene su base en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María. La continuidad de la navegación durante el invierno y la variedad de condiciones han sido determinantes para elegir este enclave.

PUEDE INTERESARTE Oro y bronce con la selección española en Qingdao para el doble inclusivo de Marcos Delgado y el doble mixto juvenil de Alfredo Mena

“La bahía de Cádiz en invierno es de lo mejor de Europa”, afirma Garrote, entrenador con experiencia en campañas olímpicas desde el año 2000. “Aquí no se pierden días de entrenamiento y hay mucha diversidad en las condiciones, lo cual es muy valioso”.

Aunque también trabaja con las clases ILCA 4 e ILCA 6, la Academia centra esta temporada buena parte de su actividad en ILCA 7, la modalidad individual masculina olímpica. Su grupo propio reúne actualmente a doce deportistas de diez nacionalidades, atendidos por tres entrenadores, con un modelo que limita a cuatro o cinco el número de regatistas por técnico.

PUEDE INTERESARTE Presentación del cartel de la 60ª regata Sevilla-Betis

La preparación se intensificará este invierno con tres bloques de entrenamiento abiertos a otros grupos internacionales, en los que está prevista la presencia de equipos de España, Italia, Turquía, Portugal y Bélgica, entre otros. El programa tendrá como una de sus principales referencias el Mundial de Fortaleza, previsto del 15 al 23 de enero de 2027, con plazas olímpicas para los países en juego.

Cada equipo mantendrá su planificación y sus entrenadores, combinando el trabajo propio con pruebas conjuntas. Los últimos tres días de cada bloque se dedicarán a regatas de entrenamiento que permitirán medir la evolución de los deportistas frente a una flota internacional.

Estas sesiones incorporarán RaceSense, de Vakaros, un sistema de posicionamiento que facilita el control de las salidas y aporta datos para analizar el rendimiento. “Tenemos todos los datos del regatista, con datos muy fiables; ese es el futuro”, señala Garrote.

Más allá de la preparación inmediata, la Academia apuesta por proyectos a largo plazo, la transmisión del conocimiento entre generaciones de entrenadores y la colaboración entre deportistas de países con diferentes recursos. “Nosotros vemos dónde quiere llegar el deportista y preparamos un proyecto hasta ahí”, explica su cofundador. Compartir estructura técnica y logística busca reducir costes sin perder calidad, un objetivo para el que la entidad también busca patrocinadores.

El convenio con la FAV facilita el uso de aulas, despachos, gimnasio y espacios para las embarcaciones. Esta actividad abre además oportunidades para la cantera andaluza y los integrantes del programa CEEDA, que pueden compartir entorno de preparación con regatistas internacionales y técnicos experimentados.

La temporada habitual de la Academia en Cádiz se extiende de octubre a Semana Santa. Este invierno, la expedición al Mundial de Fortaleza interrumpirá el programa, que se retomará en febrero y marzo. La estancia de deportistas y equipos, alojados en apartamentos y en Las Suites de Puerto Sherry, contribuye también a generar actividad en El Puerto de Santa María durante los meses de menor afluencia turística.