eldesmarque.com 25 NOV 2026 - 12:57h.

El equipo de Nacho Cifuentes y Caine Federico, con Rafael Díaz a la caña, se impone al ‘Team Kouko’ y al ‘Península’ tras doce pruebas y dos descartes

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El ‘GVS PAS’ de Nacho Cifuentes y Caine Federico, patroneado por Rafael Díaz, se proclama vencedor de las Series de Otoño del Circuito Alcaidesa Marina de J/80. El equipo, con bandera compartida entre el CN Bevelle y el RC Mediterráneo, cierra la clasificación con 18 puntos, tres menos que el ‘Team Kouko’ y trece de ventaja sobre el ‘Península’, después de doce pruebas y dos descartes. El triunfo tiene un valor especial frente a un rival como el ‘Península’, que hacía tiempo que no cedía una victoria en las series. Aunque el equipo de John Bassadone ganó la última convocatoria, el ‘GVS PAS’ hizo valer sus mejores parciales en el conjunto del otoño y el efecto de los dos descartes para asegurar el primer puesto.

Las series se han resuelto en dos fines de semana de competición, uno en septiembre y otro en noviembre, después de que la convocatoria prevista en octubre quedara en blanco por la ausencia de condiciones mínimas para navegar. La flota ha afrontado escenarios muy diferentes, desde el levante intenso del estreno hasta los vientos flojos y variables del último sábado y el poniente que permitió completar el programa del domingo.

El ‘GVS PAS’ marcó el ritmo desde septiembre, cuando ganó cuatro de las seis pruebas disputadas y tomó el mando de la clasificación. Aquella convocatoria tuvo además un significado especial para Nacho Cifuentes, que regresaba a bordo después de superar una lesión que lo había mantenido apartado de la competición durante varios meses.

En noviembre, el equipo respondió a la presión con un segundo puesto en la convocatoria, suficiente para respaldar su candidatura al triunfo global. Su victoria en una de las mangas del domingo, junto con el resto de resultados y la posibilidad de eliminar sus dos peores puntuaciones, terminó de inclinar la clasificación a su favor.

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El subcampeonato lo consigue el ‘Team Kouko’ de Pedro Butrón, con Dani Cuevas en la caña, representante del CM Linense y el RCM Marbella. Con 21 puntos, el equipo se queda a solo tres del vencedor después de mantener la pelea durante las dos convocatorias. En la última jornada firmó tres segundos puestos y un quinto, una actuación que le permitió remontar hasta el tercer puesto del fin de semana y cerrar el otoño en la segunda posición general.

El ‘Península’ de John Bassadone, del CN Bevelle/RGYC, completa el podio con 31 puntos. El vigente campeón del circuito mostró su capacidad de reacción en noviembre, cuando ganó tres de las seis pruebas y se adjudicó la convocatoria, aunque ese resultado no le permitió compensar la ventaja acumulada por sus rivales en el balance de las series.

A un solo punto del podio finaliza el ‘Aviador’ de Gabriel Medem y Pablo Villar, del RCM de Sotogrande. Sus 32 puntos reflejan una buena serie y su presencia constante en la lucha con los equipos de cabeza, después de terminar tercero en septiembre y cuarto en noviembre.

A más de veinte puntos del ‘Aviador’, el ‘Aquaholic’ de José Couret y José Luis Aracil, con Antonio Coronilla al mando, del RCM Sotogrande/CN Bevelle, ocupa la quinta posición. Le siguen el ‘Nexum Capital’ de Roberto Santa Cruz y Fico Jiménez Galeote, del RCN La Línea/RCM Sotogrande; el ‘Fiestas Team’ de María Fiestas, del RC Mediterráneo; y el ‘Pretty Sailing’ de Amy Pretty, del RGYC. Estos tres últimos equipos terminan separados por apenas dos puntos, prolongando la igualdad en la zona media de la clasificación. El ‘Vertigo’ y el ‘Alcaidesa Marina’ completan la general.

El cierre de las series dejó también un momento de recuerdo compartido, antes de comenzar las pruebas del último domingo, la flota guardó un minuto de silencio en memoria del querido navegante Fonfi García Guerra, fallecido recientemente.

La actividad continuará próximamente con las Series de Invierno, para las que se espera la incorporación del ‘Tacuarita’ y el ‘Michelle Team’, ausentes durante el otoño.

El Circuito Alcaidesa Marina de J/80 está organizado por el Club Náutico Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio principal de Alcaidesa Servicios SA, empresa solidaria de la Red de Ganadores de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes de la Junta de Andalucía. Cuenta además con la colaboración de La Ventana Discreta, Boat Haus, Strait Magazine y Sport a Saco.