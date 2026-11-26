Fran Fuentes 26 NOV 2026 - 19:45h.

"Se ha avanzado muchísimo en estos últimos años, pero estamos lejos de esa igualdad al 100%", comenta

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La VI Gala Desmarcadas también premia el esfuerzo, la superación y la resiliencia y de ello sabe mucho Carolina Robles. La sevillana ha celebrado los títulos de campeona de España en 3.000 obstáculos y 10.000 metros, y además, suma participaciones en Mundiales, Europeos y en Tokio 2021.

Antes del inicio de la gala, Carolina Robles valoró en las cámaras de ElDesmarque este reconocimiento: "Recibir este premio es un honor”, reconoce. En este sentido, la sevillana siente que la fortaleza mental es muy importante: “Hay muchas estrategias mentales de cara a la maratón. He debutado este año, soy inexperta, solo he hecho dos maratones, pero como vayas pensando se hace mucho más duro. A ver si puedo progresar para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, relata.

En este sentido, recibir un reconocimiento en Sevilla, siendo ella de Dos Hermanas, le emociona particularmente: “Es un honor, como he mencionado antes. Profeta en mi tierra y hay muchísimas mujeres a las que se nos va a premiar por nuestra trayectoria. Es un impulso y un incentivo para seguir trabajando por los objetivos y esas metas que tenemos en la cabeza”

Para Carolina Robles, el avance en cuestiones sociales ha cobrado especial importancia recientemente con la concienciación de la sociedad: “Se ha avanzado muchísimo en estos últimos años, pero estamos lejos de esa igualdad al 100% y es algo por lo que me siento confortable de luchar por ello. Arrimar el hombro, dar visibilidad, una gala como esta es un paso muy grande”.

Del mismo modo, cobra especial importancia su escuela, que es uno de sus grandes proyectos: "Empecé con la escuela hace 13 años y solo había inscrita una niña. Ahora somos unos 100 atletas y la mitad son niñas. Igual se ven reflejadas y es un paso para ellas al empezar el deporte y hacer atletismo de forma divertida. Si pueden llegar a una etapa profesional, pue estupendo", explica.

Por último, relata la ilusión que le hace salir como Rey Mago en la cabalgata de Dos Hermanas: "Eso es estupendo, va a llegar el día 5 de enero, no sé si pegaré ojo la noche de antes. Ser el Rey Melchor y ofrecer esa ilusión... estoy deseando que llegue el día", comenta.