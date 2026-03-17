Redacción ElDesmarque 17 MAR 2026 - 13:24h.

De estas subvenciones se podrán beneficiar los deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento de Andalucía que hayan obtenido méritos deportivos en 2025

Dotadas con 400.000 euros

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La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, núm. 52, 17 de marzo de 2026) la resolución por la que se convocan para el ejercicio 2026 las ayudas destinadas a deportistas y entrenadores con condición de Alto Nivel o Alto Rendimiento de Andalucía, con méritos en pruebas no olímpicas y no paralímpicas -Ayudas al deporte no olímpico (ADN)-.

En concreto, estas ayudas pretenden contribuir al desarrollo de las actividades deportivas de los deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento, facilitándoles el mantenimiento o la mejora de su rendimiento deportivo. De este modo, desde el Gobierno andaluz se impulsa las carreras de los deportistas que hayan registrado buenos resultados en las pruebas realizadas en 2025.

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Como novedad, en la edición de este año, se duplica el importe destinado para esta convocatoria pública, alcanzando la cifra de los 400.000 euros -el doble de la cantidad de 2025-. Las cuantías que recibirán los beneficiarios en esta edición oscilarán entre un mínimo de 750 euros y un máxima de 3.500 euros.

Para acceder a estas ayudas las personas beneficiarias deben ser deportistas y entrenadores o técnicos que hayan accedido por la vía ordinaria a la condición de Alto Nivel de Andalucía (AN), y que hayan sido incluidas en las relaciones de Deporte de Rendimiento de Andalucía correspondientes al año 2025, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía.

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El plazo máximo de resolución, previsto en la normativa reguladora, es de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y toda la tramitación del procedimiento se efectúa a través de medios electrónicos.

Desde 2019, en su apuesta por la excelencia deportiva, el Gobierno que preside Juanma Moreno han quintuplicado las ayudas para deportistas de Alto Rendimiento y Alto Nivel, y el número de deportistas de Alto Rendimiento se ha incrementado en un 28% con respecto a 2022.