Redacción ElDesmarque 10 FEB 2026 - 09:06h.

Patricia del Del Pozo destaca que esta prueba internacional “es uno de los eventos deportivos que mejor vertebra la comunidad”

El recorrido de 803 kilómetros discurrirá, del 18 al 22 de febrero, por las provincias de Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asistido hoy, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, a la presentación de la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía ‘Ruta del Sol’, en la que participarán 119 ciclistas de 17 equipos.

Del Pozo ha destacado que la Vuelta a Andalucía “es de uno de los eventos deportivos que mejor vertebra a la comunidad, que este año recorrerá más de 800 kilómetros atravesando cinco provincias andaluzas, por paisajes de gran belleza, así como enclaves con un extraordinario patrimonio histórico y cultural, reflejo de la riqueza y diversidad de nuestra tierra”.

La consejera señaló también que la Ruta del Sol “representa a la perfección los valores que desde las administraciones públicas impulsamos a través del deporte: promoción de hábitos de vida saludables, cohesión social, proyección exterior de nuestro territorio y un importante retorno económico y turístico para los lugares por los que discurre. Eventos de esta magnitud contribuyen de manera decisiva al desarrollo de nuestras ciudades y municipios, situando a Andalucía como una comunidad comprometida con el deporte”.

Por último, la titular de Deporte de la Junta destacó que “en 2025 en Andalucía acogimos 205 grandes eventos deportivos, lo que demuestra la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por la celebración de eventos deportivos, porque generan riqueza y fomentan la práctica deportiva entre los andaluces y andaluzas”.

Todos los detalles sobre la Vuelta a Andalucía

La 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía ‘Ruta del Sol’ comienza el 18 de febrero en la localidad malagueña de Torrox y finalizará el 22 de febrero en Lucena (Córdoba). En esta edición se recorren cinco provincias andaluzas (Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla), con un total de 803 kilómetros, 4 metas volantes y 9 puertos de montaña.

En la ronda andaluza habrá una participación de lujo, con algunos de los mejores ciclistas del pelotón internacional, entre los que destaca el varias veces campeón olímpico y del mundo el británico Tom Pidcock. También participarán Pavel Sivakov, vencedor el año pasado de la general, y el belga Tim Wellens, que se adjudicó la edición de 2018, además de lograr cuatro victorias de etapa. La Consejería de Cultura y Deporte patrocina el maillot del Líder de la Clasificación General, así como el maillot del primer andaluz de la carrera.

Entre los participantes, de momento hay tres ciclistas andaluces confirmados en la prueba, el sevillano Juanpe López del Movistar Team; el jiennense José Manuel Díaz, del Burgos BH y el también sevillano José María Martín, del Kern Pharma.

Participarán 119 corredores de 17 equipos profesionales: UAE Team Emirates, Team Visma-Lease a Bike, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Movistar Team, Cofidis, Groupama-FDJ, Q 36.5 Pro Cycling, Uno-X Mobility, Team Flanders Baloise, Euskaltel-Euskadi, Kern Pharma, Burgos Burpellet BH, TotalEnergies, Caja Rural-Seguros RGA, Petrolike, Modern Adventure Pro Cycling y MBH Bank.

La imagen de Andalucía se podrá seguir en 140 millones de hogares de todo el mundo, gracias a la difusión de la señal de la prueba por televisión e internet a más de 180 países, con una cobertura total de más de 8 horas de emisión en directo, en 20 idiomas distintos.

Las cinco etapas podrán seguirse en directo por televisión, como ha sido habitual en las últimas ediciones, a través de Eurosport y la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA), en su canal Andalucía TV. Asimismo, se elaborarán reportajes para los informativos diarios y los programas especializados de la cadena andaluza, que vuelve a apostar y a volcarse con el mayor evento deportivo itinerante de la comunidad.

La 1ª etapa se disputará el miércoles 18 entre las localidades malagueñas de Benahavís y Pizarra, recorriendo 150,1 kilómetros. El jueves 19 se disputará la 2ª etapa con salida en la localidad malagueña de Torrox y meta en la localidad granadina de Otura, con un total de 138,8 km. La 3ª etapa discurrirá el viernes 20 por la provincia jiennense, comenzando en Jaén capital y, tras recorrer 180,97 km., finalizará en Lopera.

La 4ª etapa, el sábado 21, tendrá protagonismo cordobés, con salida en Montoro y meta situada en Pozoblanco, con un recorrido de 166,1 km. Y la última etapa, el domingo 22, tendrá como salida la sevillana La Roda de Andalucía y la meta estará situada en Lucena (Córdoba) y se recorrerán 167,6 km.

Para una información más detallada de las etapas y de otros aspectos de la competición se puede consultar la web oficial https://vueltaandalucia.es/.