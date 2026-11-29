Coches y Motos 29 NOV 2026 - 23:11h.

La marca francesa ha convertido al nuevo 5 en un icono

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha conseguido recuperar uno de los modelos más emblemáticos de su historia mediante una reinterpretación completamente eléctrica. El Renault 5 E-Tech combina una carrocería de diseño retro con tecnología moderna y unas dimensiones especialmente adecuadas para los desplazamientos urbanos. Su estética recupera numerosos elementos del Renault 5 original, aunque utiliza una plataforma desarrollada específicamente para automóviles eléctricos de nueva generación.

El modelo francés también representa una alternativa a eléctricos urbanos como el Fiat 500e, el MINI Cooper Electric o el Citroën ë-C3. Su principal atractivo está en combinar una imagen especialmente reconocible con diferentes configuraciones mecánicas y una autonomía suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos. Además, dispone de un habitáculo tecnológico y soluciones de conectividad que refuerzan su posicionamiento dentro del segmento.

Un diseño retro de menos de cuatro metros

El Renault 5 E-Tech mide aproximadamente 3,92 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros de formas rectangulares, una superficie central cerrada y diferentes detalles que recuerdan al modelo original. Sobre el capó aparece un indicador luminoso con forma de número cinco que permite visualizar el estado de carga de la batería.

De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones compactas. Las manillas de las puertas posteriores están integradas en la zona del marco, contribuyendo a transmitir una imagen cercana a la de un automóvil de tres puertas. La trasera incorpora unos pilotos verticales y un portón de dimensiones adecuadas para un utilitario urbano.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución moderna, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 10,1 pulgadas. Renault ha utilizado diferentes materiales y elementos decorativos inspirados en el diseño histórico del modelo. El maletero ofrece aproximadamente 326 litros, una cifra interesante para un automóvil eléctrico de estas dimensiones, aunque la segunda fila presenta limitaciones de espacio propias de un utilitario.

Diferentes baterías y hasta 410 kilómetros

La gama del Renault 5 E-Tech incluye diferentes configuraciones de potencia y batería. La versión de acceso utiliza una batería de 40 kWh y puede desarrollar 95 o 120 CV, dependiendo de la configuración comercial. Por encima aparece una alternativa de 150 CV que incorpora una batería de 52 kWh y está orientada a quienes necesitan mayor autonomía y prestaciones.

La versión de mayor batería anuncia hasta aproximadamente 410 kilómetros de autonomía combinada WLTP, mientras las configuraciones de 40 kWh ofrecen alrededor de 300 kilómetros. Estas cifras resultan competitivas para un automóvil urbano, aunque la autonomía real dependerá de la temperatura, la velocidad y las condiciones de utilización.

El sistema admite carga rápida en corriente continua en las versiones equipadas para ello, con potencias de hasta 100 kW. También dispone de carga bidireccional en determinadas configuraciones, permitiendo utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos externos mediante accesorios compatibles. Esta característica puede resultar interesante para quienes buscan aprovechar el automóvil más allá de los desplazamientos habituales.

Un interior tecnológico y un precio competitivo

El Renault 5 incorpora el sistema multimedia OpenR Link con servicios de Google integrados en determinados acabados. También dispone de diferentes asistentes de conducción, conectividad y elementos de confort. La marca ha apostado por una presentación interior que combina tecnología moderna con detalles inspirados en el modelo histórico, reforzando una personalidad que lo diferencia de numerosos eléctricos urbanos.

Las promociones comerciales pueden reducir considerablemente su precio, especialmente cuando se combinan descuentos de fabricante y ayudas públicas. Sin embargo, conviene distinguir entre las versiones de acceso y las configuraciones con batería de mayor capacidad, ya que presentan diferencias importantes en autonomía, potencia y equipamiento. También resulta necesario comprobar las condiciones de financiación antes de comparar el coste final.

El Fiat 500e destaca por su estética retro y sus dimensiones compactas, mientras el MINI Cooper Electric apuesta por una conducción más deportiva. El Citroën ë-C3 responde con una carrocería práctica y un posicionamiento comercial diferente. El Renault 5 E-Tech combina una imagen especialmente reconocible con una autonomía competitiva y un habitáculo tecnológico.

Para quienes buscan un eléctrico principalmente urbano, el Renault 5 representa una de las propuestas más atractivas del mercado. Su diseño recupera parte de la personalidad del modelo original, pero incorpora tecnología moderna y diferentes configuraciones mecánicas que permiten adaptarlo a necesidades distintas.