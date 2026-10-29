El nuevo Renault 4 es, para muchos, el modelo retro más bonito de Renault

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 05:06h.

La marca francesa apuesta por resucitar a uno de sus iconos

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha encontrado en su propia historia una fuente de inspiración para desarrollar algunos de sus eléctricos más interesantes. El Renault 5 E-Tech recupera la imagen del popular utilitario francés, mientras el nuevo Renault 4 E-Tech reinterpreta un automóvil que destacó durante décadas por su practicidad y versatilidad. Ambos utilizan una estética retro, pero el Renault 4 apuesta por una carrocería más grande y una personalidad especialmente particular.

El nuevo modelo combina numerosos guiños al original con una plataforma eléctrica moderna y un interior tecnológico. Su atractivo está en recuperar elementos históricos sin convertir el coche en una reproducción del pasado.

Un diseño que recupera la personalidad del Renault 4 original

El Renault 4 E-Tech mide aproximadamente 4,14 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una gran superficie rectangular que integra visualmente los faros redondos y el emblema de Renault. Es una reinterpretación moderna de uno de los elementos más característicos del modelo original.

De perfil destaca una línea de techo elevada, pasos de rueda marcados y una carrocería de formas relativamente cuadradas. La zona posterior recupera algunos detalles históricos, como la forma de las ventanillas laterales y la disposición de los pilotos verticales. El portón tiene unas dimensiones generosas y se prolonga hacia una zona de carga con un umbral especialmente bajo.

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Renault también ofrece diferentes posibilidades de personalización, incluyendo combinaciones de colores y elementos decorativos. El resultado es un automóvil que transmite una imagen simpática y reconocible, pero que no renuncia a una presentación moderna.

Más espacio y practicidad que el Renault 5

Una de las principales diferencias respecto al Renault 5 está en el aprovechamiento interior. El Renault 4 es aproximadamente 22 centímetros más largo y dispone de una carrocería más elevada. Esta configuración permite ofrecer una segunda fila más espaciosa y un maletero de 420 litros, una cifra especialmente interesante para un eléctrico de sus dimensiones.

El portón posterior facilita introducir objetos voluminosos, mientras los asientos pueden abatirse para ampliar la capacidad de carga. El habitáculo mantiene una presentación tecnológica, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central que utiliza el sistema OpenR Link. También incorpora servicios de Google y diferentes funciones de conectividad.

Renault ha buscado combinar una estética inspirada en el pasado con una experiencia de utilización completamente actual. El resultado es un coche que puede funcionar como vehículo principal de una familia pequeña, especialmente para quienes realizan desplazamientos urbanos e interurbanos.

Dos baterías y una conducción completamente eléctrica

La gama del Renault 4 E-Tech incluye diferentes configuraciones mecánicas. La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 120 CV y una batería de 40 kWh, con una autonomía homologada de aproximadamente 308 kilómetros WLTP. Por encima aparece una alternativa de 150 CV con batería de 52 kWh, capaz de alcanzar alrededor de 409 kilómetros de autonomía.

Ambas ofrecen una respuesta inmediata y una conducción silenciosa, especialmente adecuada para ciudad. También disponen de sistemas de recuperación de energía y diferentes funciones destinadas a facilitar las recargas. El Renault 4 no pretende ofrecer prestaciones deportivas. Su principal objetivo es combinar una carrocería práctica con una mecánica eléctrica suficiente para el uso cotidiano.

Pero el diseño es uno de sus grandes argumentos. Mientras el Renault 5 recupera una imagen más deportiva y compacta, el Renault 4 apuesta por una estética aventurera y una carrocería especialmente versátil.

Ambos reinterpretan modelos históricos, aunque lo hacen desde planteamientos diferentes. Para quienes valoran las formas originales y una apariencia retro, el Renault 4 puede resultar incluso más atractivo que su hermano pequeño. Y demuestra que Renault todavía tiene mucho que aprovechar de su historia para desarrollar coches eléctricos con personalidad.