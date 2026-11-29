Coches y Motos 29 NOV 2026 - 10:42h.

La marca japonesa apuesta por un segmento clave

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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El Mitsubishi ASX representa una de las alternativas más interesantes dentro del mercado de los SUV urbanos electrificados. El modelo japonés comparte numerosos elementos técnicos con el Renault Captur, una relación que le permite utilizar una plataforma moderna y diferentes sistemas de propulsión. Entre sus configuraciones destaca el híbrido autorrecargable, que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una transmisión automática.

La versión de 143 CV ha sido una de las configuraciones conocidas del ASX híbrido, aunque Mitsubishi ha actualizado posteriormente su gama con un sistema de 158 CV. Por tanto, conviene distinguir entre las unidades anteriores y las versiones más recientes antes de comparar precios. Ambas mantienen una filosofía orientada a ofrecer un consumo contenido y las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de utilizar un punto de carga.

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Un SUV compacto de diseño moderno

El Mitsubishi ASX mide aproximadamente 4,23 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una reinterpretación del lenguaje estético Dynamic Shield de Mitsubishi, con unos faros estilizados y diferentes superficies que refuerzan su imagen moderna. De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones especialmente adecuadas para los desplazamientos urbanos.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila que puede desplazarse longitudinalmente para adaptar el espacio disponible a las necesidades de los ocupantes. Esta solución permite priorizar la habitabilidad posterior o aumentar la capacidad del maletero, una característica interesante para quienes utilizan el automóvil como vehículo familiar.

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El interior incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 10,4 pulgadas en las versiones más recientes. También dispone de diferentes asistentes de conducción, conectividad y elementos de confort. Mitsubishi ha apostado por una presentación tecnológica que mantiene numerosos componentes compartidos con el Renault Captur, aunque incorpora elementos específicos de la marca japonesa.

Un híbrido autorrecargable con etiqueta ECO

El ASX híbrido de 143 CV utiliza un motor de gasolina atmosférico de 1,6 litros acompañado por propulsión eléctrica. El sistema combina diferentes motores y una transmisión automática multimodo que gestiona el funcionamiento de los componentes. Esta configuración permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones de baja demanda y recuperar energía durante las frenadas.

La evolución más reciente incorpora un sistema híbrido de 158 CV basado en un motor de gasolina de 1,8 litros. Esta configuración mejora las prestaciones y anuncia un consumo combinado homologado que puede situarse alrededor de los 4,3 litros cada 100 kilómetros, dependiendo del acabado. Ambas versiones obtienen la etiqueta ECO de la DGT y no necesitan conectarse a un punto de carga.

El Toyota Yaris Cross, el Renault Captur E-Tech y el Nissan Juke Hybrid representan alternativas importantes dentro de esta categoría. El Mitsubishi responde con una mecánica eficiente, transmisión automática y una carrocería compacta que facilita los desplazamientos urbanos. Sin embargo, la elección debe tener en cuenta las diferencias de potencia, equipamiento y precio entre generaciones.

Ofertas comerciales y garantía

Las promociones del Mitsubishi ASX híbrido pueden mejorar su atractivo frente a los competidores, aunque conviene comprobar a qué versión corresponden. Las unidades anteriores de 143 CV pueden encontrarse en el mercado de stock, mientras las configuraciones más recientes utilizan la mecánica de 158 CV. Por tanto, no deben atribuirse automáticamente las mismas condiciones comerciales a ambas.

En las ofertas publicadas para el ASX híbrido actualizado aparecen precios próximos a los 29.690 euros para determinadas versiones, aunque las condiciones pueden incorporar ayudas o descuentos específicos. Mitsubishi también ofrece una garantía comercial que puede alcanzar ocho años o 160.000 kilómetros, sujeta a los requisitos de mantenimiento y a las condiciones correspondientes.

El Mitsubishi ASX híbrido representa una alternativa interesante para quienes buscan un SUV urbano eficiente y con una dotación tecnológica completa. La versión de 143 CV mantiene argumentos importantes si aparece con un descuento competitivo, mientras la nueva configuración de 158 CV ofrece una mecánica más evolucionada. Frente al Renault Captur y al Toyota Yaris Cross, su atractivo dependerá especialmente del precio final y del equipamiento elegido.