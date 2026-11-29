Coches y Motos 29 NOV 2026 - 21:52h.

La marca china tiene un SUV que compite directamente contra el top ventas rumano

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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El MG ZS Hybrid+ se ha convertido en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV compacto con tecnología híbrida y un precio relativamente contenido. El fabricante de origen británico, actualmente perteneciente al grupo chino SAIC, ha apostado por una mecánica de 197 CV que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica. Su planteamiento busca ofrecer unas prestaciones superiores a las de numerosos rivales sin obligar al comprador a asumir el presupuesto de un SUV de categoría superior.

Uno de sus principales competidores es el Dacia Duster, un modelo que ha construido buena parte de su éxito sobre una relación equilibrada entre precio, espacio y funcionalidad. Sin embargo, el MG responde con una mecánica híbrida potente, transmisión automática y una dotación tecnológica abundante. Ambos presentan argumentos diferentes, por lo que la elección depende especialmente del tipo de utilización y de las prioridades del comprador.

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Un diseño moderno y una carrocería familiar

El MG ZS Hybrid+ mide aproximadamente 4,43 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y diferentes superficies que refuerzan su imagen moderna. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa que contribuye a ofrecer una buena visibilidad.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares. El maletero alcanza aproximadamente 443 litros, una cifra interesante para un SUV de estas dimensiones, aunque determinadas versiones del Dacia Duster pueden ofrecer una capacidad superior dependiendo de la motorización y de la configuración.

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El interior utiliza una presentación tecnológica, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 12,3 pulgadas en las versiones superiores. También dispone de diferentes asistentes de conducción, conectividad y elementos de confort. MG ha apostado por ofrecer una dotación abundante desde los acabados intermedios, aunque conviene comprobar las diferencias entre versiones antes de comparar directamente su equipamiento con el del Dacia.

Un híbrido de 197 CV con etiqueta ECO

La principal particularidad del MG ZS Hybrid+ está en su sistema de propulsión. Combina un motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros con un motor eléctrico y una batería de aproximadamente 1,83 kWh. La potencia conjunta alcanza los 197 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una transmisión automática de tres velocidades, desarrollada específicamente para el sistema híbrido.

Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 8,7 segundos y anuncia un consumo combinado próximo a los 5 litros cada 100 kilómetros en ciclo WLTP. El sistema puede utilizar propulsión eléctrica durante determinadas situaciones de baja demanda y recupera energía durante las frenadas. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de conectarse a un punto de carga.

El Dacia Duster dispone de diferentes alternativas electrificadas, incluyendo versiones híbridas autorrecargables y mecánicas de gasolina con tecnología mild hybrid. También ofrece configuraciones con tracción total, una característica que no está disponible en el MG ZS Hybrid+. Por tanto, el modelo rumano mantiene argumentos importantes para quienes circulan frecuentemente por pistas de tierra o necesitan una mayor motricidad.

El precio puede marcar la diferencia

MG ha utilizado las promociones comerciales como uno de sus principales argumentos para competir en España. El ZS Hybrid+ puede encontrarse con descuentos importantes sobre determinadas versiones, aunque las ofertas más competitivas suelen estar vinculadas a financiación y otras condiciones. Por este motivo, conviene solicitar el precio al contado y el coste total financiado antes de compararlo con el Dacia Duster.

El MG responde con una mecánica especialmente potente, cambio automático y un equipamiento tecnológico completo. El Dacia mantiene una gama más variada, versiones de tracción total y una filosofía orientada a la funcionalidad. Para quienes buscan un SUV híbrido principalmente para carretera y ciudad, el MG ZS Hybrid+ representa una alternativa competitiva que puede complicar la elección frente al Duster.