Coches y Motos 21 NOV 2026 - 16:37h.

204 CV de potencia y solo 5,3 litros cada 100 km

El precio del Ebro S900 desafía a MG

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Quien compara el MG ZS Hybrid+ y el Toyota Yaris Cross suele buscar un SUV pequeño, eficiente y bien equipado. El EBRO s400 también merece entrar en esa conversación. Combina un sistema híbrido de 204 CV con una carrocería práctica y un precio promocional que lo coloca en el radar. Los tres se dirigen a quien quiere contener el gasto sin renunciar a una posición de conducción elevada.

Su tamaño encaja en el uso diario, pero el espacio no se queda corto. Mide 4,32 metros de largo y 1,83 de ancho. El maletero ofrece 430 litros, ampliables hasta 1.155 al abatir los asientos, también para escapadas familiares. La distancia entre ejes es de 2,61 metros.

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Mecánica híbrida muy eficiente

El sistema HEV une un motor de gasolina 1.5 DHE con otro eléctrico. La potencia conjunta alcanza 204 CV y la tracción es delantera. EBRO anuncia un consumo medio de 5,3 litros cada cien kilómetros. El 0 a 100 km/h llega en 8,9 segundos.

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La etiqueta ECO facilita el acceso a muchas zonas urbanas reguladas. Además, el s400 funciona sin enchufes: el sistema gestiona la energía durante la marcha y recupera electricidad al frenar. Es una fórmula sencilla para quien quiere electrificación, pero no desea depender de un punto de carga.

Dos acabados a elegir

EBRO ofrece dos acabados, Premium y Excellence. El primero ya incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y dos pantallas de 12,3 pulgadas. También suma conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona y asistentes como el control de crucero adaptativo, además de llamada e-Call.

El Excellence añade tapicería Eco Skin, asientos delanteros calefactados y cámara de visión de 540 grados. La marca ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, también para el sistema híbrido. La dotación y la cobertura refuerzan su atractivo frente a rivales más conocidos y caros.

Toca hablar de números. Y te van a gustar. El precio de acceso anunciado es de 18.990 euros financiando y 22.480 al contado. El Excellence figura desde 21.990 euros financiando o 23.894 al contado.