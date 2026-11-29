Abre pedidos en España con 279 CV, hasta 125 kilómetros eléctricos en ciudad, carga rápida y dos acabados bien equipados

LEPAS L8 Súper Híbrido: así es el nuevo SUV que llega a España

Compartir







El mercado español de los SUV híbridos enchufables suma un nuevo protagonista. El LEPAS L6 Súper Híbrido ya está disponible en preventa desde 29.990 euros, un precio que incluye descuentos comerciales y las ayudas del Plan Auto+. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios a finales de noviembre.

La gama se estructura en dos versiones, Essence y Elegance, y estrena condiciones de financiación al 0% TIN durante el lanzamiento. LEPAS, marca nacida en 2024 y vinculada al Grupo Chery, amplía así la oferta que inició con el L8 Súper Híbrido. Su filosofía, «Conduce Tu Elegancia», combina diseño, tecnología y electrificación.

El nuevo modelo pertenece al segmento C y desarrolla 279 CV. Su sistema híbrido enchufable permite recorrer hasta 92 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo combinado WLTP, cifra que alcanza los 125 kilómetros en ciudad. Una propuesta pensada para cubrir los desplazamientos cotidianos sin emisiones locales y afrontar después viajes largos.

Diseño de leopardo y espacio para cinco ocupantes

La autonomía total anunciada alcanza los 1.058 kilómetros. Para recuperar energía, la batería admite carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW y pasa del 30 al 80% en 20 minutos.

En el exterior, el L6 estrena el lenguaje «Leopard Aesthetics», inspirado en la agilidad de un leopardo en movimiento. Los faros evocan los ojos del animal, mientras que la línea lateral marcada y una firma luminosa trasera que recorre toda la anchura aportan personalidad. El conjunto busca combinar dinamismo y elegancia.

El habitáculo presenta líneas fluidas en el salpicadero y una pantalla central cuya disposición recuerda a una cascada. Con 4.554 milímetros de longitud y 2.700 milímetros entre ejes, ofrece cinco plazas. El maletero cubica 386 litros y puede alcanzar los 1.255 litros al abatir los respaldos traseros.

Dos acabados con mucha tecnología de serie

La versión Essence cuesta 36.900 euros antes de descuentos y ayudas, aunque su precio de lanzamiento parte de 29.990 euros. Incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, faros Full LED, climatizador bizona con salidas traseras, volante calefactado, acceso y arranque sin llave y retrovisores calefactables y plegables eléctricamente.

En el apartado digital incorpora un cuadro de instrumentos de 8,88 pulgadas y una pantalla central de 13,2 pulgadas, con procesador Qualcomm Snapdragon 8155. También ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, control por voz y actualizaciones remotas OTA.

Por encima se sitúa el Elegance, con un precio de tarifa de 39.900 euros y una oferta desde 32.840 euros con descuentos y Plan Auto+. Añade aparcamiento automático APA, cámara panorámica de 540 grados, asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados, techo panorámico y portón trasero eléctricos. También suma un equipo de sonido Sony de ocho altavoces y carga inalámbrica para móviles de 50 W.

Ambos acabados permiten elegir entre cinco colores metalizados sin coste adicional: Gris Antracita, Plata Mica, Blanco Glaciar, Negro Onyx y Naranja Ámbar. La diferencia entre versiones se concentra principalmente en el confort, las ayudas al aparcamiento y el equipamiento del habitáculo.

El L6 llega a un segmento competitivo con una combinación de autonomía eléctrica urbana, carga rápida, espacio familiar y tecnología. Su precio promocional será uno de sus principales argumentos, aunque está condicionado a descuentos y ayudas. La marca cuenta con el respaldo industrial y tecnológico de Chery, grupo con presencia internacional. Con esta propuesta, LEPAS busca hacerse un hueco entre quienes quieren dar el salto al híbrido enchufable sin renunciar a la versatilidad de un SUV compacto.