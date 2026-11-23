Coches y Motos 23 NOV 2026 - 15:09h.

Menos de 5 litros cada 100 km lo sitúan entre los SUV más eficientes del mercado

El nuevo Renault eléctrico es el utilitario más bonito que ha creado Renault y deja en evidencia a alternativas mucho más caras

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Los SUV híbridos se han convertido en una alternativa habitual para quien quiere gastar menos sin depender de un enchufe. En una categoría con rivales como Kia Sportage, Nissan Qashqai y Toyota Corolla Cross, el Renault Austral propone espacio familiar para viajar, tecnología autorrecargable y una potencia de 200 CV.

Su sistema E-Tech une un motor de gasolina 1.2 con apoyo eléctrico para entregar 200 CV y 205 Nm de par. La transmisión es automática. Renault anuncia una aceleración de cero a cien en 8,4 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h. El consumo homologado es de 4,7 litros.

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Espacio para toda la familia, buena potencia y consumo de mechero

Esa cifra cobra sentido en ciudad, donde la parte eléctrica interviene con frecuencia y ayuda a reducir el gasto. El Austral no necesita una toma de corriente: su batería recupera energía durante la marcha y las frenadas. Para quien no quiere dar el salto al eléctrico, es un punto intermedio.

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El modelo mide 4,51 metros de largo y ofrece una batalla de 2,67 metros. El maletero parte de 500 litros y alcanza 1.525 al abatir los asientos traseros. Son medidas que permiten usarlo a diario y cargar equipaje para unas vacaciones sin tener que jugar al Tetris, con cinco plazas.

Los acabados están a la altura de cualquier premium

Renault anuncia el Austral híbrido desde 35.990 euros al contado y 31.731 euros financiados. La gama propone tres acabados: Edición Limitada, Tecno y Esprit Alpine, con una dotación bien escalonada. Incluso el primero incluye climatizador bizona, llantas de 17 pulgadas, cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros, traseros y laterales.

El habitáculo suma cuadro digital y sistema openR link con pantalla de nueve pulgadas, navegación y servicios de Google. La conexión inalámbrica para el móvil y los seis altavoces completan la parte multimedia. También hay salidas de aire para las plazas traseras, cristales tintados y banqueta posterior abatible de serie.

Mientras que en seguridad, el Austral se completa con control de velocidad adaptativo, frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio de carril y reconocimiento de señales.