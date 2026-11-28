Coches y Motos 28 NOV 2026 - 11:12h.

La marca china sigue ampliando su oferta con modelos muy top

El XPeng G7, un SUV con tecnología Huawei, llegará a Europa

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XPeng continúa ampliando su gama europea con automóviles eléctricos que combinan tecnología avanzada, diseño moderno y una autonomía competitiva. Entre sus propuestas más interesantes aparece el P7+, una berlina de grandes dimensiones que utiliza una carrocería de inspiración fastback y un portón posterior especialmente amplio. Su planteamiento busca combinar la elegancia de un gran turismo con la funcionalidad de un automóvil familiar.

El modelo chino compite en una categoría donde aparecen alternativas como el Volkswagen ID.7, el Hyundai Ioniq 6 o el Tesla Model 3. Sin embargo, el P7+ apuesta por unas proporciones diferentes y una configuración interior orientada a ofrecer mucho espacio. Además, dispone de diferentes versiones mecánicas y una arquitectura eléctrica avanzada que permite reducir los tiempos de recarga durante los desplazamientos largos.

Una carrocería fastback de más de cinco metros

El XPeng P7+ mide aproximadamente 5,07 metros de longitud, 1,94 metros de anchura y 1,51 metros de altura. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una superficie central limpia y una firma luminosa horizontal que refuerza su imagen tecnológica. De perfil destaca una línea de techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una silueta próxima a la de un cupé de cuatro puertas.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un gran portón que permite acceder al maletero con mayor facilidad que en una berlina convencional. Esta solución representa uno de sus principales argumentos prácticos, especialmente para quienes necesitan transportar objetos voluminosos. El diseño también busca mejorar la aerodinámica, una característica importante para reducir el consumo energético durante los viajes por autopista.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes generosa, lo que permite ofrecer una segunda fila espaciosa. El maletero alcanza aproximadamente 573 litros y puede ampliarse hasta unos 1.931 litros abatiendo los asientos posteriores. Estas cifras convierten al P7+ en una alternativa interesante para quienes buscan una berlina eléctrica con una capacidad de carga cercana a la de determinados SUV.

Diferentes motores y baterías

La gama europea del XPeng P7+ incluye una versión de acceso con tracción trasera y 245 CV. Esta configuración utiliza una batería de 61,7 kWh y está orientada a ofrecer un equilibrio entre prestaciones, autonomía y precio. También existen versiones de mayor autonomía y una alternativa Performance con tracción total, destinadas a quienes buscan prestaciones superiores.

La versión Standard Range anuncia hasta 550 kilómetros de autonomía en ciclo urbano WLTP, una cifra que no debe confundirse con la autonomía combinada. Esta última resulta más representativa para comparar diferentes automóviles eléctricos, especialmente cuando se realizan desplazamientos por carretera. Las configuraciones de mayor batería permiten aumentar el alcance y reducir la frecuencia de las paradas de carga.

XPeng también destaca la capacidad de carga rápida del P7+, con potencias que pueden alcanzar los 350 kW en determinadas versiones. Esta característica permite recuperar energía en tiempos reducidos cuando se utiliza un cargador compatible y la batería se encuentra en condiciones adecuadas. Sin embargo, la potencia máxima y los tiempos de recarga dependen de la configuración elegida.

Un interior tecnológico y espacioso

El salpicadero incorpora una pantalla multimedia central de 15,6 pulgadas y un sistema de proyección de información sobre el parabrisas. También dispone de numerosos asistentes de conducción, conectividad avanzada y diferentes soluciones destinadas a mejorar el confort. La marca ha apostado por una distribución minimalista, con pocos controles físicos y numerosas funciones integradas en el sistema multimedia.

El equipamiento puede incluir asientos calefactados y ventilados, sistema de sonido de 20 altavoces y diferentes elementos de confort para los ocupantes posteriores. Esta dotación refuerza su posicionamiento como una berlina eléctrica orientada tanto a la conducción como a los viajes familiares.

En España, XPeng anuncia el P7+ desde aproximadamente 40.800 euros para la versión de acceso, aunque conviene comprobar las condiciones comerciales y las posibles promociones. El Volkswagen ID.7 y el Tesla Model 3 representan alternativas importantes, pero el P7+ responde con una carrocería especialmente práctica y un habitáculo espacioso. Su combinación de diseño fastback y gran portón posterior constituye uno de sus principales argumentos.