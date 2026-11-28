Coches y Motos 28 NOV 2026 - 00:09h.

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En Suzuki han recuperado una moto que tiene un diseño impresionante, y que no pasa desapercibida en ningún sitio. Esto es lo que la hace irresistible, y lo que convierte a la DR-Z 4S en una auténtica joya. Marcó una época dentro de las motos de enduro, y recientemente ha regresado a Europa para volver a arrasar, como ya hizo en su momento. Y, viendo el resultado, podemos decir que han acertado, en especial, con el precio tan accesible que le han colocado.

Su propulsor es de cuatro tiempos, con una entrega lineal y una gran fiabilidad, y con una doble bujía para reducir los consumos y las emisiones, para garantizar un arranque más rápido y una respuesta más suave. El escape y la culata son nuevos, y la cilindrada se mantiene en 398 centímetros cúbicos, con un motor asociado a una caja de cambios de cinco velocidades. La potencia es de 38 CV, y monta el sistema de accionamiento suave del embrague.

También tiene el sistema de asistencias electrónicas o acelerador electrónico, sin descuidar el control de tracción o el ABS desconectables. En su parte ciclo queda comprobado que es una moto orientada hacia un uso claramente fuera del asfalto, mientras que el depósito de combustible tiene una capacidad de nueve litros, lo que significa una buena autonomía. Y si pasamos a la instrumentación, equipa una pequeña pantalla LCD e iluminación LED.

La Suzuki DR-Z 4S llega con un gran descuento

Pero lo que más nos llama la atención en esta Suzuki DR-Z 4S es que tiene un precio al alcance de la mayoría de los bolsillos, pues se puede conseguir desde 8.499 euros, gracias al descuento tan impresionante que le han colocado. No esperes mucho y aprovecha esta oferta que es tan llamativa.