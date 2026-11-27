Coches y Motos 27 NOV 2026 - 21:06h.

Esto la convierte en una apuesta segura, sin margen de error

La nueva Yamaha R9 es, para muchos, la moto más bonita de la historia de Yamaha

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Si hay una moto con espíritu de rally que es perfecta para hacer rutas lejos del asfalto, esa es la Sherco 450 SEF Factory. Quizás no cuenta con la fama ni con la reputación que tienen otros modelos, pero no nos cabe ninguna duda de que es una moto excelente, y con una relación calidad precio imposible de ignorar. Esto la convierte en una apuesta segura, sin margen de error, y sobre todo, tras haber visto las numerosas actualizaciones que ha sufrido.

Por ejemplo, un nuevo kit de gráficos, un nuevo disco de freno trasero Galfer o un nuevo retén Nilos en la base de la pipa de dirección. Entre los pequeños detalles que hacen diferente a esta moto, se incluye el chasis semi perimetral fabricado utilizando el acero de cromo molibdeno, con un basculante de aluminio, el mismo material utilizado en el sub chasis, lo que ayuda a reducir notablemente el peso del conjunto. Y utiliza componentes de primer nivel, como las pinzas Brembo o los puños y manillar Oxia.

La potencia bruta de su motor también nos encanta, al presumir de unas magníficas prestaciones. La cilindrada es de 449 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, y es de un solo cilindro, con doble árbol de levas y sistema de inyección Vitesco. La línea de escape completa es de Akrapovic, y se mantienen los dos mapas del motor. Y a nivel visual, son pocos los detalles que no nos gusten de esta moto, que tiene todo lo que le hace falta.

La Sherco 450 SEF Factory está disponible por 12.999 euros

No nos vamos a engañar, pensábamos que esta Sherco 450 SEF Factory sería considerablemente más barata de lo que es en realidad. Pero, de todos modos, creemos que merece la pena pagar 12.99 euros si quieres una moto divertida y que te haga disfrutar de tus rutas lejos del asfalto.