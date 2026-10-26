La nueva Yamaha R9 es, para muchos, la moto más bonita de la historia de Yamaha

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 01:39h.

Existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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El listón está alto cuando hablamos de las mejores motos que se han fabricado nunca en Yamaha. Pero nos resulta inevitable mencionar la R9, que para mucha gente es la moto más bonita que se puede encontrar ahora mismo. Es una deportiva con mayúsculas, que entrega unas prestaciones increíbles, y a la que le acompaña un diseño muy llamativo, que la hace imposible de ignorar. Y existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2.

Está impulsada por un motor bravo, de tres cilindros, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 119 CV. Esto la hace divertida para aquellos que no se conformen con poco, y que busquen divertirse y sentir la adrenalina cuando estén a bordo. La parte ciclo también es un apartado a tener en cuenta, con componentes como unas pinzas de anclaje radial Brembo Stylema, y con ABS trasero desconectable. Por otro lado, las suspensiones son de KYB.

Su diseño destaca por un faro central y afilado, y con unos alerones instalados inspirados en las motos de MotoGP. Su consumo ronda los cinco litros por cada 100 kilómetros, y el depósito de combustible es de 14 litros de capacidad. La IMU de seis ejes se encarga de gestionar hasta los nueve modos de conducción que tiene instalados, así como el control de tracción, el sistema de control antideslizamiento o el control de frenado. También se puede mencionar que equipa un quickshifter bidireccional, y una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Yamaha R9, disponible por 13.999 euros

Si deseas conseguir la Yamaha R9, tienes que saber que el precio que se necesita para ello es de 13.999 euros, algo que nos parece una cifra muy razonable, y que se puede pagar sin excesivos problemas, en caso de que busques una deportiva así.