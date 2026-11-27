El legendario todoterreno celebra siete generaciones, más de dos millones de unidades vendidas y una historia repleta de aventuras y récords mundiales inolvidables

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El Nissan Patrol cumple 75 años convertido en uno de los nombres más reconocibles del todoterreno. Desde su estreno en Japón, en 1951, ha evolucionado durante siete generaciones sin renunciar a sus dos señas de identidad: la capacidad 4x4 y la fiabilidad. En este tiempo, Nissan ha vendido más de dos millones de unidades y mantiene el modelo a la venta en 42 mercados.

Para conmemorar el aniversario, la marca prepara novedades a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, el Nissan Armada 2027 estrenará el acabado Patrol PRO-4X, que recupera el nombre Patrol en aquel mercado por primera vez desde 1969. En Oriente Medio, región vinculada al modelo, llegará una edición limitada del 75 aniversario, inicialmente prevista para 1.951 ejemplares, en homenaje al año de su nacimiento.

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Esta versión especial toma como base el Platinum V6 biturbo e incorpora detalles exteriores Copper Gold, un habitáculo en tono burdeos y elementos exclusivos conmemorativos. Una forma de celebrar una trayectoria que comenzó como vehículo de trabajo y terminó convirtiéndose en un icono global.

Siete generaciones de aventuras

El primer Patrol, conocido como 4W60, apareció en 1951 como el primer Nissan con tracción a las cuatro ruedas. Ese mismo año escaló el monte Fuji, una demostración de sus posibilidades. En 1957 llegó a Kuwait y empezó una relación estrecha con Oriente Medio.

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La segunda generación, Serie 60, debutó en 1960 y aceleró su expansión internacional. Llegó a Colombia y, poco después, a Australia y Estados Unidos. En territorio australiano protagonizó una de sus gestas más recordadas: fue el primer vehículo motorizado en cruzar el desierto de Simpson, superando más de 1.100 dunas en una travesía de doce días.

En 1980 apareció el Patrol 160, tercera generación, que amplió su planteamiento con carrocerías de cinco y siete plazas. Así dejó de ser únicamente una herramienta de trabajo para acercarse también a las familias. En 1983 se convirtió, además, en el primer Nissan fabricado en Europa, en la planta de Barcelona.

Del desierto a los récords Guinness

La competición ayudó a cimentar su reputación. El Patrol 160 ganó durante quince años consecutivos la división sin modificar del Campeonato Australiano de Todoterreno, desde 1983. En 1987, el conocido Fanta Limón participó en el París-Dakar y terminó entre los diez primeros, como primer diésel en lograrlo.

La quinta generación, Y61, llegó en 1997 con un diseño más redondeado y nuevas tecnologías, como navegación y cámara trasera. En 2007, dos unidades completaron la expedición Long Way Down, de Reino Unido a Ciudad del Cabo, con un solo pinchazo.

En 2010 debutó el Y62, con más confort y tecnología. También firmó tres récords Guinness: remolcó un avión de 170,9 toneladas, logró el ascenso más rápido de una duna de cien metros para un vehículo de producción y reunió a 180 Patrol en una coreografía de coches.

En 2015 estrenó su primera variante Nismo en Oriente Medio. Un año después regresó a Estados Unidos bajo el nombre Armada, con un potente motor V8 de 5,6 litros y 390 CV, reforzando su presencia internacional.

La séptima generación se presentó en Abu Dabi en 2024. Su V6 biturbo de 3,5 litros desarrolla 425 CV y 700 Nm, acompañado de un interior más amplio y tecnológico. La producción comenzó en Japón en 2025. Ahora, al cumplir 75 años, el Patrol mira al futuro con nuevas versiones, pero conserva intacto el espíritu aventurero que lo hizo famoso.