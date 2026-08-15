El icónico Nissan Patrol de los años 90 reaparece más bonito

eldesmarque.com 15 AGO 2026 - 13:03h.

Nueva versión a la venta en Australia, donde se vende como Nissan Armada

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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El Nissan Patrol de los años noventa fue un todoterreno icónico. Tenía una construcción sencilla, motores resistentes y una imagen propia. Se utilizaba para trabajar, viajar y afrontar terrenos difíciles. No buscaba lujo ni tecnología. Su atractivo estaba en aquella dureza mecánica y en su capacidad para llegar a cualquier lugar.

El Nissan Patrol Y63 recupera ese nombre, aunque interpreta la fórmula de otra manera. Ya no es un 4×4 espartano. Se acerca más a un gran SUV con capacidades todoterreno. En Estados Unidos se comercializa como Nissan Armada. Ahora prepara su desembarco en Australia, un mercado unido a esta saga.

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El Nissan Patrol tiene una nueva versión en Australia

Nissan vende el Patrol allí desde 1961. Ha acompañado trabajos rurales, desplazamientos y aventuras fuera del asfalto. Los pedidos del Y63 comenzarán a finales de agosto de 2026. Las primeras entregas están previstas para comienzos de 2027. Los precios y la composición de la gama todavía no se conocen.

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El cambio principal aparece bajo el capó. Desaparece el V8 atmosférico. En su lugar llega un V6 biturbo de 3,5 litros con 425 CV y 700 Nm. Utiliza una caja automática de nueve velocidades. Ofrece 25 CV y 140 Nm frente al modelo anterior, con mayor fuerza desde bajas revoluciones.

Muy potente, muy capaz y muy bien equipado

El bloque comparte su base con el utilizado por el Nissan GT-R, aunque recibe soluciones específicas. Entre ellas aparece una bomba de aceite de recuperación. Su función es mantener una lubricación cuando el vehículo supera pendientes fuertes o inclinaciones laterales. Es un detalle para conservar sus capacidades fuera de carretera.

Algunas versiones incorporarán suspensión neumática adaptativa y amortiguadores electrónicos e-Damper. El sistema elevará la carrocería sobre terrenos para mejorar los ángulos todoterreno. En carretera reducirá automáticamente la altura al superar 90 km/h. Recuperará su posición anterior cuando la velocidad baje de 70 km/h.

El interior también dará un salto enorme. Podrá equipar dos pantallas de 14,3 pulgadas, Head-Up Display y sonido Klipsch de 600 W. Añadirá refrigeración biométrica, masaje y asientos de gravedad cero. El Patrol ya no será tan sencillo como en los noventa.