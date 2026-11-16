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El Nissan Qashqai e-POWER aprieta con su oferta financiada desde 150 euros al mes: 190 CV y 504 litros de maletero para plantar cara a rivales de mayor precio

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Nissan Qashqai. Nissan
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Elegir un SUV familiar suele ser cuestión de equilibrio: que quepa la compra, que responda al adelantar y que no dispare el gasto diario. El Nissan Qashqai e-POWER intenta cuadrar todo ello ofreciendo espacio y un bloque híbrido que trabaja como un eléctrico y no necesita enchufes.

En este sistema, el motor de gasolina 1.5 funciona como generador. La energía alimenta el motor eléctrico, que impulsa el coche. El conductor encuentra respuesta inmediata y conducción automática, sin depender de una toma de corriente. La potencia conjunta alcanza 190 CV y el par máximo llega a 260 Nm.

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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai. eldesmarque.com

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El Qashqai acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 199 km/h. Nissan homologa un consumo medio de 5,1 litros cada 100 kilómetros. La transmisión automática X-TRONIC y la tracción delantera completan esta configuración. En ciudad, el tacto eléctrico suaviza las arrancadas y los cambios de ritmo.

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La carrocería mide 4,42 metros de largo y ofrece cinco plazas para viajar. El maletero parte de 504 litros, una cifra útil para equipaje, carritos o la compra semanal. Con los asientos abatidos, el volumen crece hasta 1.593 litros. Kia Sportage, Volkswagen Tiguan y Renault Austral compiten en ese espacio.

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Nissan-Qashqai. eldesmarque.com

Lo encuentras en oferta

La oferta oficial se anuncia con una cuota de 150 euros al mes durante 36 meses. Pero exige una entrada de 7.250,04 euros y deja una última cuota de 23.214,28 euros. Cuesta 31.650 euros al contado y 29.900 financiado. Nissan anuncia estas condiciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

El acabado Acenta añade una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador dual y acceso sin llave. También incorpora cámara trasera, sensores de aparcamiento y asistentes de frenada, carril y ángulo muerto. El control de crucero inteligente y siete airbags completan la dotación de serie.

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