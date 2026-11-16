Coches y Motos 16 NOV 2026 - 20:44h.

Con un bloque híbrido que trabaja como un eléctrico puro

Nissan deja KO al X-Trail

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Elegir un SUV familiar suele ser cuestión de equilibrio: que quepa la compra, que responda al adelantar y que no dispare el gasto diario. El Nissan Qashqai e-POWER intenta cuadrar todo ello ofreciendo espacio y un bloque híbrido que trabaja como un eléctrico y no necesita enchufes.

En este sistema, el motor de gasolina 1.5 funciona como generador. La energía alimenta el motor eléctrico, que impulsa el coche. El conductor encuentra respuesta inmediata y conducción automática, sin depender de una toma de corriente. La potencia conjunta alcanza 190 CV y el par máximo llega a 260 Nm.

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Para muchos, esta es la mejor versión del Nissan Qashqai

El Qashqai acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 199 km/h. Nissan homologa un consumo medio de 5,1 litros cada 100 kilómetros. La transmisión automática X-TRONIC y la tracción delantera completan esta configuración. En ciudad, el tacto eléctrico suaviza las arrancadas y los cambios de ritmo.

La carrocería mide 4,42 metros de largo y ofrece cinco plazas para viajar. El maletero parte de 504 litros, una cifra útil para equipaje, carritos o la compra semanal. Con los asientos abatidos, el volumen crece hasta 1.593 litros. Kia Sportage, Volkswagen Tiguan y Renault Austral compiten en ese espacio.

Lo encuentras en oferta

La oferta oficial se anuncia con una cuota de 150 euros al mes durante 36 meses. Pero exige una entrada de 7.250,04 euros y deja una última cuota de 23.214,28 euros. Cuesta 31.650 euros al contado y 29.900 financiado. Nissan anuncia estas condiciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

El acabado Acenta añade una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador dual y acceso sin llave. También incorpora cámara trasera, sensores de aparcamiento y asistentes de frenada, carril y ángulo muerto. El control de crucero inteligente y siete airbags completan la dotación de serie.