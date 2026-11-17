Coches y Motos 17 NOV 2026 - 03:54h.

El Mokka es una opción atractiva por diseño y precio

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El Opel Mokka Hybrid representa una alternativa interesante para quienes buscan un SUV urbano con una imagen moderna y una mecánica electrificada sin necesidad de utilizar un punto de carga. El modelo alemán combina una carrocería compacta con un sistema de hibridación de 48 voltios, una transmisión automática y una potencia de 145 CV. Su planteamiento permite competir con modelos como el Nissan Juke Hybrid, aunque ambos utilizan tecnologías diferentes.

Las promociones comerciales pueden reducir la diferencia de precio entre estos dos SUV, especialmente cuando se comparan versiones con equipamiento semejante. El Opel destaca por una estética particularmente reconocible y unas dimensiones manejables, mientras el Nissan utiliza un sistema híbrido completo orientado a reducir el consumo durante los desplazamientos urbanos. La elección depende tanto del presupuesto como del tipo de utilización.

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Un diseño moderno en poco más de cuatro metros

El Opel Mokka mide aproximadamente 4,15 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora el característico Opel Vizor, una superficie horizontal oscura que integra visualmente los faros y el emblema de la marca. La actualización también ha introducido pequeños cambios estéticos y diferentes elementos destinados a reforzar su imagen tecnológica, manteniendo unas proporciones compactas que facilitan las maniobras en ciudad.

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De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada relativamente estrecha. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón inclinado que contribuye a transmitir una imagen deportiva. El Nissan Juke utiliza una estética más atrevida, con unos grupos ópticos circulares y una carrocería de formas particulares, mientras el Opel apuesta por una presentación más geométrica y minimalista.

El habitáculo del Mokka incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 10 pulgadas, dependiendo del acabado. También dispone de diferentes asistentes de conducción y elementos de conectividad, además de una distribución relativamente sencilla. El maletero de la versión híbrida ofrece aproximadamente 350 litros, una capacidad suficiente para el uso cotidiano, aunque inferior a la de algunos SUV urbanos más orientados a la funcionalidad familiar.

Un sistema híbrido de 145 CV con etiqueta ECO

La versión Mokka Hybrid utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. La potencia conjunta alcanza los 145 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una caja automática de doble embrague y seis velocidades. Esta configuración permite recuperar energía durante las frenadas y utilizar asistencia eléctrica en determinadas situaciones, contribuyendo a reducir el consumo respecto a una mecánica convencional comparable.

El Mokka Hybrid obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Opel anuncia un consumo combinado WLTP próximo a los 4,9 litros cada 100 kilómetros, dependiendo del acabado y de la configuración. Se trata de una cifra competitiva para un SUV de estas dimensiones, aunque el consumo real dependerá del recorrido, la velocidad y el estilo de conducción.

El Nissan Juke Hybrid desarrolla 143 CV y utiliza un sistema híbrido completo que combina un motor de gasolina de 1,6 litros con propulsión eléctrica. Su arquitectura permite una participación importante del motor eléctrico durante los desplazamientos urbanos y anuncia consumos homologados próximos a los 4,7 litros cada 100 kilómetros. Por tanto, aunque ambos obtienen la etiqueta ECO, no utilizan exactamente la misma tecnología.

Las promociones pueden acercar sus precios

El Opel Mokka Hybrid dispone de diferentes acabados y campañas comerciales que pueden reducir su precio de adquisición. Las ofertas más competitivas suelen estar vinculadas a condiciones de financiación o a unidades concretas, por lo que conviene comprobar el importe al contado y el coste total de la operación. También resulta importante revisar el equipamiento, ya que las diferencias entre acabados pueden afectar considerablemente al precio final.

El Nissan Juke Hybrid responde con una mecánica especialmente orientada a la eficiencia urbana, mientras el Mokka apuesta por una presentación moderna y una transmisión automática que ofrece comodidad en los desplazamientos cotidianos. Ninguno destaca especialmente por disponer de un maletero enorme, por lo que quienes necesitan mucho espacio pueden encontrar alternativas más adecuadas entre los SUV de mayor tamaño.

Para quienes buscan un automóvil urbano con etiqueta ECO, una potencia cercana a los 145 CV y una estética diferenciada, el Opel Mokka Hybrid representa una alternativa interesante. Su atractivo aumenta cuando aparece una promoción competitiva, aunque la decisión debe basarse en el precio final y en las características de cada versión, no únicamente en la cuota mensual anunciada.