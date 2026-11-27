Coches y Motos 27 NOV 2026 - 19:23h.

Pocos modelos pueden presumir de tener un diseño tan top como este SUV

El nuevo Geely es, para muchos, el coche más bonito fabricado en China

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Geely continúa ampliando su presencia internacional con una gama de automóviles eléctricos que busca competir directamente con las marcas tradicionales. Entre sus propuestas más interesantes aparece el E5, un SUV familiar que combina una carrocería de diseño moderno, un habitáculo tecnológico y una mecánica completamente eléctrica. Su planteamiento se sitúa en una categoría donde aparecen alternativas como el BYD Atto 3, el Kia EV3 o el Skoda Elroq, modelos que conceden especial importancia a la autonomía y al aprovechamiento del espacio.

El fabricante chino ha apostado por una estética relativamente elegante, con un frontal de superficies limpias y una firma luminosa LED que refuerza su identidad visual. A diferencia de algunos SUV que recurren a parrillas de grandes dimensiones o elementos decorativos muy agresivos, el E5 utiliza unas proporciones equilibradas y una presentación minimalista. Esta filosofía también se traslada al interior, donde la tecnología ocupa un lugar destacado.

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Una carrocería de 4,62 metros

El Geely E5 mide aproximadamente 4,62 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal presenta una superficie cerrada, característica de numerosos vehículos eléctricos, acompañada por unos grupos ópticos estilizados y una firma luminosa horizontal. Las formas suaves contribuyen a transmitir una imagen moderna y favorecen la eficiencia aerodinámica, una característica importante para reducir el consumo energético.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera mantiene una estética coherente con el frontal mediante unos pilotos unidos por una franja luminosa horizontal. El resultado es un SUV de apariencia sofisticada que busca diferenciarse sin recurrir a un diseño excesivamente llamativo.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de aproximadamente 2,75 metros. Esta configuración permite ofrecer una segunda fila espaciosa y una carrocería adecuada para viajes familiares. El maletero alcanza aproximadamente 461 litros, una cifra interesante para un SUV eléctrico de estas dimensiones, aunque existen competidores que ofrecen una capacidad superior.

Un motor eléctrico de 218 CV

El Geely E5 comercializado en España utiliza un motor eléctrico delantero de 160 kW, equivalentes a 218 CV. Esta mecánica ofrece una respuesta inmediata al acelerador y unas prestaciones suficientes para desplazamientos urbanos e interurbanos. La gama incluye diferentes capacidades de batería, permitiendo escoger entre configuraciones orientadas a contener el precio y alternativas con mayor autonomía.

La versión Pro utiliza una batería de 60,2 kWh y anuncia hasta 430 kilómetros de autonomía combinada WLTP. Por encima, la versión Pro+ incorpora una batería de 68,4 kWh y alcanza hasta 475 kilómetros homologados. El acabado Max+ utiliza una batería de la misma capacidad, pero su equipamiento y llantas condicionan ligeramente la eficiencia, reduciendo la autonomía combinada anunciada hasta los 455 kilómetros.

Geely también destaca una autonomía urbana de hasta 628 kilómetros en determinadas configuraciones. Sin embargo, esta cifra corresponde al ciclo urbano WLTP y no debe confundirse con la autonomía combinada, que resulta más representativa para comparar diferentes vehículos. La carga rápida permite recuperar del 30 al 80% de la batería en aproximadamente 20 minutos bajo condiciones favorables, aunque el tiempo real depende de la temperatura y de la infraestructura disponible.

Un interior tecnológico con equipamiento abundante

El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 10,2 pulgadas y una pantalla multimedia central de 15,4 pulgadas. El sistema Flyme Auto permite gestionar diferentes funciones del automóvil y ofrece conectividad avanzada, mientras los acabados superiores añaden elementos de confort como asientos ventilados, calefactados y con función de masaje. También puede incorporar techo panorámico, cámara de visión periférica y un sistema de sonido de 16 altavoces.

El Geely E5 obtiene la etiqueta CERO de la DGT y dispone de diferentes asistentes de conducción. Además, ha conseguido la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, un argumento relevante para quienes conceden especial importancia a la seguridad. La marca también anuncia una garantía de hasta ocho años o 200.000 kilómetros, sujeta a las condiciones comerciales correspondientes.

El BYD Atto 3, el Skoda Elroq y el Kia EV3 representan alternativas importantes dentro del mercado de SUV eléctricos. El Geely responde con un diseño elegante, un habitáculo tecnológico y diferentes configuraciones de autonomía. Para quienes buscan un eléctrico familiar con una imagen moderna y un equipamiento completo, representa una propuesta que merece atención.