El coche que levanta pasiones en China, el Geely E2, llega a España

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 09:12h.

Hasta 460 km de autonomía y recargad completas de poco más de 20 minutos

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El desembarco de Geely en España no se limitará a SUV de gran tamaño o modelos de gama alta. La firma asiática también quiere conquistar el mercado de los eléctricos compactos, un segmento donde el precio será decisivo. Para ello prepara la llegada del nuevo Geely E2, un coche que aterriza precedido por un éxito difícil de igualar: en China se ha convertido en uno de los auténticos referentes del mercado.

El E2 será la puerta de entrada a la marca y buscará atraer a quienes desean dar el salto a la movilidad eléctrica sin realizar un gran desembolso. Aunque la versión definitiva para Europa todavía no se ha presentado al completo, las primeras imágenes oficiales muestran un diseño moderno y juvenil, muy distinto al de otros eléctricos de planteamiento económico.

Geely trae un nuevo SUV compacto a Europa

Sus dimensiones también juegan a su favor. Con 4,14 metros de longitud se coloca en un punto intermedio muy interesante. Es más grande que muchos urbanos, pero sigue siendo fácil de manejar en ciudad. Al mismo tiempo ofrece un tamaño suficiente para plantar cara a rivales como el BYD Dolphin, el MG4, el Renault 5 o los próximos compactos eléctricos que llegarán al mercado europeo.

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La gama ofrecerá dos niveles de potencia, con 80 CV como opción de acceso y 115 CV en las versiones superiores. No pretende ser un deportivo, sino un coche eficiente y agradable para el día a día. Eso sí, incorpora un detalle poco habitual en este segmento: mantiene la tracción trasera, una solución técnica que prácticamente ha desaparecido entre los eléctricos de precio contenido.

Poco más de 20 minutos para recargar la batería

Para alimentar estos bloques, el fabricante apuesta por unas baterías LFP, conocidas por su resistencia al paso del tiempo y por unos costes de fabricación más contenidos. Habrá dos capacidades disponibles, de 35 y 47 kWh. Mientras que la autonomía anunciada en China alcanza los 460 kilómetros. La cifra europea será distinta, aunque todo indica que seguirá siendo competitiva dentro de su categoría. Además, incluso las versiones más sencillas dispondrán de carga rápida en corriente continua, permitiendo recuperar buena parte de la batería en apenas 21 minutos.

A falta de conocer su tarifa definitiva, todo apunta a que el Geely E2 llegará con un posicionamiento muy competitivo. Además, el grupo estudia fabricar modelos en su futura planta de Valencia, una decisión que podría reforzar todavía más su presencia en Europa.