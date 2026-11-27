eldesmarque.com 27 NOV 2026 - 00:08h.

Silueta deportiva y mecánicas muy eficientes, una de ellas con etiqueta CERO de la DGT

El icono de Renault que, para muchos, es el menos bonito

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Renault tiene en el Rafale un SUV distinto al resto de su gama. Su silueta coupé y sus líneas marcadas le dan un aire más deportivo, casi de gran turismo. No necesita exagerar para llamar la atención: basta con verlo junto a otros modelos de la marca para entender por qué muchos lo consideran el más elegante.

La gama ofrece dos caminos distintos. El full hybrid E-Tech combina un motor de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros con dos eléctricos. La potencia conjunta alcanza los 200 CV y el sistema funciona sin enchufes. Renault homologa un consumo medio de 4,7 litros cada 100 kilómetros.

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Hasta 300 CV de potencia y más de 100 km de autonomía eléctrica

Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza los 180 km/h. Quien busque más fuerza puede elegir el híbrido enchufable de 300 CV. Este añade tracción total y una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. La aceleración baja a 6,4 segundos, una cifra que le da un punto claramente más deportivo.

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Todo ello en cuna carrocería de aspecto deportivo que mide 4,71 metros de largo y ofrece una batalla de 2,74 metros. El techo cae hacia la zaga, pero el coche conserva cinco plazas y un maletero de 528 litros. Al abatir los asientos, el espacio de carga llega a 1.600 litros. Sus rivales incluyen el KGM Actyon híbrido y el Omoda 9.

Dos acabados

La gama se organiza en los acabados Techno y Esprit Alpine. El primero ya incorpora pantalla openR link de 12 pulgadas con navegación de Google, conexión inalámbrica para el móvil y cargador por inducción. También suma climatizador bizona, portón eléctrico, cámara trasera y asistentes de frenada, carril y ángulo muerto.

Dicho esto, toca hablar de precios. Renault anuncia el Rafale híbrido desde 36.608 euros. La financiación propuesta parte de 235 euros al mes, con una entrada de 9.795 euros y una cuota final de 24.895 euros. El híbrido enchufable, según los datos facilitados, arranca en 44.470 euros al contado.