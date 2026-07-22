Coches y Motos 22 JUL 2026 - 08:02h.

El SUV de Renault que eligen quienes quieren un premium

El Renault 4 se convierte en un todoterreno

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Por presencia, proporciones y diseño, el Renault Rafale podría confundirse con un SUV prémium alemán. Su silueta coupé, el frontal afilado y los grandes pasos de rueda crean una imagen elegante y deportiva. También transmite una sensación de calidad poco habitual en la marca. Sin embargo, cuesta menos que muchos modelos de lujo.

Sus rivales más directos son el KGM Actyon híbrido y el Omoda 9. Dos SUV grandes, llamativos y con abundante equipamiento. Sin embargo, por planteamiento también puede convertirse en una alternativa a modelos alemanes considerablemente más caros. El Renault no tiene el mismo prestigio, pero compensa esa diferencia con tecnología, potencia y personalidad.

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Para muchos, el SUV más premium de Renault

El Rafale mide 4,71 metros de longitud, por lo que ofrece una presencia considerable. Su distancia entre ejes de 2,74 metros permite disfrutar de unas plazas traseras espaciosas. Tampoco descuida la practicidad. El maletero dispone de 528 litros y puede crecer hasta los 1.600 litros con los respaldos posteriores abatidos.

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Renault lo anuncia desde 42.039 euros al contado. Si se financia la compra, la cifra baja hasta los 35.917 euros. Es un precio muy competitivo para un SUV híbrido de este tamaño. Especialmente si se tienen en cuenta su diseño, su equipamiento y una presentación interior cercana al territorio premium.

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Dos versiones mecánicas muy solventes a elegir

La gama comienza con el híbrido autorrecargable de 199 CV. Combina un motor de gasolina 1.5 turbo con dos unidades eléctricas y una batería de 2 kWh. No necesita enchufarse. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y homologa un consumo de apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros.

Por encima aparece el híbrido enchufable de 300 CV y tracción total. Puede recorrer hasta 106 kilómetros utilizando solamente electricidad. Completa el 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Su precio comienza en 48.716 euros al contado o 44.195 euros financiado. Sigue siendo una tarifa competitiva por potencia y autonomía.

El acabado Esprit Alpine incluye llantas de 20 pulgadas, tapicería de Alcántara y asientos calefactados. También incorpora pantalla OpenR Link de 12 pulgadas, cuadro digital y cargador inalámbrico. Mientras que el sistema 4Control Advanced mejora la agilidad y la estabilidad.