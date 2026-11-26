Coches y Motos 26 NOV 2026 - 08:12h.

224 CV de potencia y casi 570 km de autonomía

Lexus inventa el coche de seis ruedas

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Lexus lleva años usando la doble punta de flecha como seña de identidad. En el RZ eléctrico, esa forma deja de limitarse a una parrilla y pasa a envolver todo el morro. El resultado se reconoce enseguida. El frontal parece esculpido alrededor de un motivo geométrico que marca el carácter del SUV.

La ausencia de un motor de combustión permitió a los diseñadores replantear el frontal. El RZ no necesita una gran abertura para refrigerar un radiador. Lexus aprovechó esa libertad para integrar el motivo de flecha en la carrocería. Los faros LED, finos y angulosos, acompañan el contorno y dibujan la característica firma luminosa en forma de ‘L’.

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Espacio para toda la familia, mascota incluida

Ese diseño también condiciona la silueta. El capó desciende hacia el morro y los laterales ganan volumen sobre las ruedas. El conjunto transmite una imagen deportiva, aunque el RZ conserva proporciones de SUV familiar. Mide 4,80 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,64 de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,85 metros.

Lexus acompaña la presencia exterior con un interior muy tecnológico. El salpicadero incorpora una pantalla táctil de 14 pulgadas y un cuadro digital de siete. El equipamiento incluye climatizador bizona, portón trasero eléctrico, asientos calefactados y un sistema de cámaras panorámicas. La marca también ofrece numerosos asistentes de seguridad y conducción.

Diseño y comportamiento muy deportivo

La versión de acceso monta un motor eléctrico de 224 CV y 269 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza los 160 km/h. Su batería de 77 kWh permite homologar hasta 568 kilómetros de autonomía WLTP, según la configuración de llantas.

El RZ también busca que viajar resulte cómodo. Lexus incorpora asientos con ajustes eléctricos, volante calefactado, climatización con control remoto y purificador de aire Nanoe X. El portón eléctrico facilita el acceso al maletero. Además, la banqueta trasera se abate en proporción 60:40 para ampliar el espacio de carga.