El nuevo Lexus TZ deja claro por qué es el SUV más bonito de la historia de Lexus

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 20:27h.

La marca japonesa siempre ha destacada por diseños muy top

Lexus saca el modelo del mercado

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Lexus ha desarrollado algunos de los SUV más reconocibles del mercado premium, desde el RX hasta el NX y el RZ eléctrico. Sin embargo, el nuevo TZ introduce una interpretación diferente de la filosofía estética japonesa. Se trata de un SUV completamente eléctrico de grandes dimensiones que combina una carrocería elegante con un habitáculo de seis plazas y una tecnología especialmente avanzada.

Su diseño evita recurrir a elementos excesivamente agresivos y apuesta por unas proporciones equilibradas, superficies limpias y una presencia visual sofisticada. El resultado es un automóvil que puede situarse entre los SUV más atractivos que ha presentado Lexus, aunque establecer que es el más bonito de su historia sigue siendo una cuestión subjetiva.

Más de cinco metros de elegancia japonesa

El Lexus TZ mide 5,10 metros de longitud, 1,99 metros de anchura y aproximadamente 1,71 metros de altura. Su distancia entre ejes alcanza los 3,05 metros, una cifra que permite ofrecer un habitáculo especialmente espacioso. El frontal presenta una evolución del lenguaje de diseño de Lexus, con unos faros estilizados y una interpretación moderna de la característica parrilla de la marca.

Al tratarse de un automóvil eléctrico, la zona delantera utiliza superficies más cerradas y una distribución orientada a mejorar la aerodinámica. De perfil destacan un capó relativamente corto, una línea de techo horizontal y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente y un portón de grandes dimensiones.

Lexus ha buscado transmitir una imagen elegante sin renunciar a la presencia que se espera de un SUV de más de cinco metros. Frente al RX, el nuevo TZ utiliza unas proporciones más alargadas y una estética adaptada a su arquitectura eléctrica.

Seis plazas con un enfoque de lujo

El interior constituye uno de los principales argumentos del TZ. Lexus ha desarrollado el concepto Driving Lounge, que busca ofrecer una experiencia especialmente confortable a todos los ocupantes. El habitáculo dispone de tres filas con dos asientos en cada una, permitiendo transportar a seis personas.

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La segunda fila utiliza asientos individuales y ofrece una buena distancia para las piernas. La tercera también está diseñada para acomodar adultos, algo que no siempre sucede en los SUV de siete plazas. El salpicadero incorpora una presentación digital moderna, con pantallas destinadas a la instrumentación y al sistema multimedia.

También dispone de numerosos asistentes de conducción agrupados bajo Lexus Safety System+ 4.0. Dependiendo del acabado puede incorporar un techo panorámico, diferentes funciones de confort y materiales de alta calidad.

Tracción total eléctrica y hasta 480 kilómetros

El Lexus TZ dispone de dos configuraciones mecánicas principales, denominadas 450e y 550e. Ambas utilizan propulsión completamente eléctrica y tracción total inteligente DIRECT4. El sistema permite gestionar la distribución de potencia entre ambos ejes para mejorar la estabilidad y la respuesta.

Lexus anuncia hasta 480 kilómetros de autonomía eléctrica, dependiendo de la versión. También contempla una recarga del 10 al 80% en aproximadamente 35 minutos bajo condiciones adecuadas. Entre sus soluciones tecnológicas aparece la dirección trasera dinámica, que permite mejorar la maniobrabilidad de un automóvil de dimensiones tan generosas.

El TZ no pretende competir por tamaño ni precio con los SUV compactos de la marca. Su objetivo está en ofrecer una experiencia de lujo eléctrico, con especial atención al confort y al espacio. Para quienes buscan un SUV premium de seis plazas y valoran una estética elegante, representa una de las propuestas más sofisticadas de Lexus.