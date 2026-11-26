Coches y Motos 26 NOV 2026 - 14:32h.

Este SUV es un gran desconocido, pero una opción muy atractiva por diseño

El SWM G03F ofrece una alternativa económica para quienes necesitan espacio y quieren mantener el presupuesto bajo control

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El SWM G01 representa una alternativa poco habitual dentro del mercado español de los SUV familiares. La marca, de origen italiano y actualmente vinculada al grupo chino Shineray, ha apostado por una carrocería de dimensiones generosas, un equipamiento relativamente completo y un posicionamiento comercial orientado a quienes buscan espacio sin asumir el precio de determinadas marcas tradicionales.

Uno de sus principales argumentos está en el diseño exterior. El G01 utiliza una parrilla de grandes dimensiones, unos grupos ópticos estilizados y diferentes elementos decorativos que buscan transmitir una imagen moderna. En la parte posterior destacan unos pilotos de formas angulosas, mientras las llantas de acabado bitono contribuyen a reforzar su personalidad. El resultado es un SUV que pretende diferenciarse mediante la estética y la relación entre tamaño y precio.

Una carrocería de 4,61 metros

El SWM G01 mide 4,61 metros de longitud, aproximadamente 1,86 metros de anchura y 1,74 metros de altura. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones acompañada por unos faros estilizados y un paragolpes con diferentes elementos decorativos. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas llantas de 18 pulgadas que contribuyen a transmitir una imagen robusta.

La trasera presenta unos pilotos de diseño angular y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. Las formas de los grupos ópticos recuerdan a una flecha y aportan un elemento visual característico. Aunque no utiliza una carrocería especialmente deportiva, el G01 combina superficies marcadas y diferentes detalles que buscan ofrecer una apariencia más sofisticada.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de 2,75 metros. Esta configuración permite ofrecer una segunda fila espaciosa, adecuada para desplazamientos familiares. También incorpora diferentes espacios de almacenamiento y un maletero de dimensiones generosas, aunque conviene comprobar la capacidad declarada y el método de medición antes de compararlo con otros SUV del segmento.

Un motor de gasolina de 137 CV

El SWM G01 comercializado en España utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla 137 CV y un par máximo de 215 Nm. La versión automática incorpora una transmisión de doble embrague y siete velocidades, mientras la tracción se transmite a las ruedas delanteras. Esta configuración está orientada principalmente a ofrecer una conducción cómoda durante desplazamientos cotidianos.

El fabricante anuncia un consumo combinado homologado de aproximadamente 8,9 litros cada 100 kilómetros en la versión automática, una cifra superior a la de numerosos SUV híbridos de dimensiones semejantes. Por tanto, quienes realizan muchos kilómetros anuales deben valorar el gasto de combustible antes de decidir. El G01 obtiene la etiqueta C de la DGT y no dispone de las ventajas medioambientales de los modelos híbridos con etiqueta ECO.

Su suspensión utiliza un esquema McPherson en el eje delantero y una configuración independiente multibrazo en el posterior. Esta solución busca ofrecer un equilibrio entre comodidad y estabilidad, aunque el comportamiento real depende también de los neumáticos y de la puesta a punto. El G01 está orientado principalmente al uso por carretera y no debe confundirse con un todoterreno especializado.

Equipamiento y precio como argumentos

El interior incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central, además de climatizador, conectividad y diferentes elementos de confort. Dependiendo del acabado puede disponer de cámara de visión periférica, techo panorámico y otros equipamientos que refuerzan su atractivo comercial. La dotación resulta interesante, aunque conviene comprobar las funciones disponibles y la compatibilidad con los teléfonos móviles.

El SWM G01 compite con modelos como el MG HS, el KGM Korando o determinadas versiones del Dacia Bigster. Frente a ellos ofrece una carrocería de dimensiones generosas y una estética particular, pero presenta limitaciones importantes en eficiencia y electrificación. También resulta recomendable comprobar la red de concesionarios, el servicio posventa y la disponibilidad de recambios antes de comprar.

El SWM G01 puede resultar atractivo para quienes priorizan espacio, equipamiento y diseño exterior. Sus pilotos posteriores angulosos y sus llantas bitono contribuyen a diferenciarlo de otros SUV, aunque el consumo y la menor implantación comercial de la marca son factores que conviene valorar.